Ανδρέας Θεοφίλου: Πέθανε ο πυρηνικός επιστήμονας και αγωνιστής της Αριστεράς

Την τελευταία του πνοή άφησε ο πυρηνικός φυσικός και αγωνιστής της Αριστεράς Ανδρέας Θεοφίλου, με τον ΣΥΡΙΖΑ να εκδίδει συλλυπητήρια ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται: «Έφυγε ο Ανδρέας Θεοφίλου, αγωνιστής της Αριστεράς, εκ των ιδρυτών, το 1963, του Συνδέσμου Νέων Μπέρτραντ Ράσσελ για τον Πυρηνικό Αφοπλισμό, με ενεργότατη συμβολή στο κίνημα ειρήνης, προδικτατορικά και μεταδικτατορικά.

Ο Ανδρέας Θεοφίλου, γεννημένος στην Πάφο το 1940, ήταν κορυφαίος επιστήμονας και εργάστηκε επί πολλές δεκαετίες στο Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ". Ήταν μέλος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και του ΑΚΕΛ ως το τέλος. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τους οικείους του».

Ποιος ήταν ο Ανδρέας Θεοφίλου

Ο Ανδρέας Κ. Θεοφίλου γεννήθηκε το 1940 στην Πάφο της Κύπρου. Μετά την αποφοίτηση του από το Φυσικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών (1963) πήρε υποτροφία της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας για μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα στο Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών Δημόκριτος (1963 - 1967).

Το 1971 πήρε το διδακτορικό του (Ph.D) από το Πανεπιστήμιο του Salford (Manchester). Στην περίοδο 1967 – 1976 εργάστηκε σε διάφορα πανεπιστήμια της Αγγλίας, Ολλανδίας, Γερμανίας και Βελγίου.

Το καλοκαίρι του 1976 μετά από μετάκληση της Ελ. Επ. Ατομ. Εν. επανήλθε στην Ελλάδα. Στον “Δημόκριτο” καθοδηγεί μια πολυμελή ομάδα επιστημόνων που ασχολούνται με τη Κβαντική Θεωρία της Στερεάς Κατάστασης.

Τα αποτελέσματα των ερευνών του στη Φυσική των Πυρηνικών Αντιδραστήρων και της Στερεάς Κατάστασης είναι δημοσιευμένα σε διεθνούς κύρους περιοδικά της Αγγλίας, Γερμανίας, Ολλανδίας και ΗΠΑ.

Από το 1977 δίδασκε τα μαθήματα της κβαντικής Μηχανικής και Στερεάς Κατάστασης στη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών του «Δημόκριτου», ενώ από το 1984 και επί σειρά ετών δίδασκε στο Φυσικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διετέλεσε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Εργαστηρίου Πυρηνικής Σύντηξης της Ε.Ε. JΕΤ (Αντιπρόσωπος Ελλάδας).