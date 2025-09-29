Άνδρος: Χωρίς τις αισθήσεις του 54χρονος ψαράς που αγνοούνταν

Τραγική κατάληξη είχε ένας ψαράς, ο οποίος εξαφανίστηκε την Πέμπτη (25/9) ανοιχτά της Άνδρου, ενώ είχε εκδράμει για υποβρύχιο ψάρεμα, καθώς βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σήμερα.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο 54χρονος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του προ ωρών στην περιοχή του Καμπανού, από στελέχη του Λιμενικού, ενώ μεταφέρθηκε με πλοίο στο Λιμάνι Γαυρίου του νησιού, από όπου θα μεταβεί στην κοντινότερη υγειονομική δομή, για εκτίμηση της κατάστασής του.
