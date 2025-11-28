Ανείπωτη θλίψη για τον 19χρονο στρατιώτη στη Ρόδο: Τασούλας και Δένδιας έστειλαν στεφάνια

Σε κλίμα πένθους διεξήχθη στην πατρίδα του, την Κρήτη, η κηδεία του αδικοχαμένου 19χρονου που υπηρετούσε στη Ρόδο, ο οποίος σκοτώθηκε από χειροβομβίδα λόγω λάθος χειρισμού κατά τη διάρκεια άσκησης.

Η κηδεία έλαβε χώρα στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Τυμπάκι, παρουσία πλήθους κόσμου και με στρατιωτικό άγημα για τον νεαρό που πέθανε εν ώρα καθήκοντος.

Τον αδικοχαμένο νεαρό τίμησαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, καθώς και ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, αποστέλλοντας στεφάνι, όπως μεταδίδει το Κρήτη TV.