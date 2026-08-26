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Ανείπωτη τραγωδία στο Πακιστάν: 15 νεογνά νεκρά από φωτιά σε μαιευτική κλινική

Τουλάχιστον 15 νεογνά έχασαν τη ζωή τους στη μαιευτική κλινική δημόσιου νοσοκομείου στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, λόγω φωτιάς στο κτίριο.

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Κλινική στο Πακιστάν
Κλινική στο Πακιστάν | Shutterstock
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Τουλάχιστον 15 νεογνά έχασαν τη ζωή τους στη μαιευτική κλινική δημόσιου νοσοκομείου στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, αφού ξέσπασε φωτιά λόγω τεχνικού προβλήματος σε μονάδα κλιματισμού.

Η πυρκαγιά στο Ινστιτούτο Ιατρικών Επιστημών του Πακιστάν (PIMS) ξέσπασε μόλις πριν μερικές ώρες, πρόσθεσε το Geo TV, σημειώνοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις για την κατάσβεσή της.

Στη μαιευτική κλινική του νοσοκομείου βρίσκονταν 16 νεογνά όταν ξέσπασε η πυρκαγιά και ένα από αυτά διασώθηκε, επεσήμανε το τηλεοπτικό δίκτυο.

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Από την πλευρά τους οι τοπικές αρχές ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι «πυρκαγιά ξέσπασε στον τρίτο όροφο της κλινικής μητρικής και βρεφικής υγείας του νοσοκομείου PIMS».

«Συνολικά 14 παιδιά έχασαν τη ζωή τους στο περιστατικό», πρόσθεσαν. Αυτή είναι η πιο φονική πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε νοσοκομείο του Πακιστάν τα τελευταία χρόνια.

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ κάλεσε τις αρχές να διεξαγάγουν αμέσως έρευνα, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του. «Οι υπεύθυνοι πρέπει να εντοπιστούν και να ληφθούν τα αυστηρότερα μέτρα», υπογράμμισε.

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