Ανεπίδεκτοι οι Έλληνες οδηγοί: Καθημερινή συνήθεια το κινητό, οι ουσίες και η αδιαφορία

Τη στιγμή που η «πρέσσα» του ΚΟΚ σφίγγει για τους ασυνείδητους, οι Έλληνες οδηγοί φαίνεται ωστόσο να κάνουν ό,τι μπορούν για να μην επιδοθούν σε νομιμόφρονα ή ασφαλή οδήγηση, τουλάχιστον όπου δεν φτάνει το «βλέμμα» του νόμου.

Η ετήσια έρευνα του ιδρύματος Vinci εντοπίζει ενδείξεις υπερβολικής αυτοπεποίθησης μεταξύ των οδηγών, επικίνδυνες συμπεριφορές, με κυρίαρχο το συναίσθημα της οργής και οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών.

Πόσο επικίνδυνοι είναι οι Έλληνες οδηγοί;

Όπως δείχνουν τα infographics που μοιράστηκε η ΕΡΤ, 6 στους 10 Έλληνες μιλούν στον κινητό κατά την οδήγηση, ενώ 4 στους 10 οδηγούν υπό έντονο αίσθημα κούρασης.

Ακόμα πιο τρομακτικό, το στατιστικό που δείχνει ότι 3 στους 10 νιώθουν πως έχουν αποκοιμηθεί έστω για λίγα δευτερόλεπτα πάνω στο τιμόνι, τουλάχιστον μία φορά.

Μεταξύ επίσης των ανθρώπων με τους οποίους μοιραζόμαστε καθημερινά τους δρόμους:

10% οδηγεί σε κατάσταση μέθης

οδηγεί σε κατάσταση μέθης 25% στέλνει ή διαβάζει μηνύματα

στέλνει ή διαβάζει μηνύματα 35% προσπερνά από τα δεξιά

προσπερνά από τα δεξιά 52% δεν σέβεται τις αποστάσεις ασφαλείας

δεν σέβεται τις αποστάσεις ασφαλείας 42% ξεχνά να βγάλει φλας

ξεχνά να βγάλει φλας 46% ρυθμίζει την πλοήγηση ενώ οδηγεί