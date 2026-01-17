Ανεστίδης: «Προϊόν μονταζ» χαρακτηρίζει το βίντεο με τις βρισιές στον Μητσοτάκη

Αμετανόητος και με σαφείς απειλές για νομικές ενέργειες εμφανίζεται ο Κώστας Ανεστίδης στη δήλωσή του το μεσημέρι του Σαββάτου, αναφορικά με τις ύβρεις που εξαπέλυσε κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο αγροτοσυνδικαλιστής ισχυρίζεται ότι τα επίμαχα πλάνα που μεταδόθηκαν αποτελούν προϊόν «μοντάζ», με σκοπό –όπως αναφέρει– να παρουσιαστεί παραποιημένα ως πρόσωπο που εκφράζεται χυδαία. Τον ισχυρισμό αυτό, ωστόσο, διαψεύδουν τόσο το βίντεο με τις επίμαχες δηλώσεις όσο και η χρήση της φράσης «χέ…α» σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Εφημερίδα των Συντακτών.

Στη δήλωση, η οποία δόθηκε μέσω της δικηγόρου του, Ανθούλας Ανάσογλου, ο κ. Ανεστίδης κάνει λόγο για παράνομη βιντεοσκόπηση και διαστρέβλωση των λεγομένων του, υποστηρίζοντας ότι απομονώθηκαν φράσεις «χάριν αστεϊσμού» με στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων και τη στοχοποίησή του.

Παράλληλα, προειδοποιεί ότι κάθε περαιτέρω αναπαραγωγή του υλικού θα αντιμετωπιστεί με ποινικά και αστικά μέσα, δηλώνοντας ότι θα αναζητήσει ευθύνες από όλους τους εμπλεκόμενους. Όπως σημειώνει, δεν πρόκειται να αποδεχθεί τη «διαδικτυακή διαπόμπευσή» του ούτε –όπως αναφέρει– τη δημιουργία αφηγημάτων που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Την ίδια ώρα, σπεύδει να υποστηρίξει ότι οι δηλώσεις που ακούστηκαν δεν εκφράζουν τις πραγματικές του απόψεις για τους θεσμούς, τους οποίους –όπως τονίζει– σέβεται πλήρως, κάνοντας λόγο για «δολοφονία χαρακτήρα» που δεν θα μείνει αναπάντητη.

Ο κ. Ανεστίδης γνωστοποιεί, τέλος, ότι προτίθεται να μεταβεί στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα, συνοδευόμενος από τη δικηγόρο του, προκειμένου να ζητήσει τη νόμιμη τιμωρία όσων –κατά τους ισχυρισμούς του– επιχειρούν να τον πλήξουν και να φιμώσουν τη φωνή των αγροτών της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα η δήλωση Ανεστίδη αναφέρει:

«Η παράνομη βιντεοσκόπηση και παραποίηση των λεγομένων μου, ωστε να αναμεταδοθουν λόγια που ειπώθηκαν χάριν αστεϊσμού και τα οποία φυσικά και δεν ασπάζομαι συνιστούν Κατάφωρη παραβίαση του νόμου και προσβολή της προσωπικότητας μου.

Απομονώθηκαν επι σκοπου, από το πραγματικό πλάνο με μόνο στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων και τη στοχοποίηση μου. Αυτό δεν αποτελεί ενημέρωση αλλα είναι ξεκαθαρη διαστρέβλωση με παράνομο και καταδικαστέο τρόπο.

Το υλικό πάρθηκε χωρίς τη συναίνεση μου και μεταδόθηκε στο διαδίκτυο χωρίς τη συναίνεση μου. Η χρήση του είναι παράνομη και καταχρηστική.

Κάθε περαιτέρω αναπαραγωγή θα αντιμετωπιστεί με ποινικά μέσα. Δηλώνω ευθέως ότι θα αναζητήσω ποινικές και αστικές ευθύνες από όλους τους υπεύθυνους.

Δεν πρόκειται να αποδεχθώ τη διαδικτυακής διαπόμπευση μου ούτε να επιτρέψω σε κανέναν να εργαλειοποιει στιγμές και να δημιουργεί αφήγηματα, που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Θεωρώ αυτονόητο να προσθέσω ότι αυτά που ακούστηκαν δεν εκφράζουν τις πραγματικές μου απόψεις για τους θεσμούς, τους οποίους σέβομαι πλήρως

Πρόκειται για μεμονωμένα λόγια τα οποία αποτελούν προϊόν μοντάζ, ώστε να με παρουσιάσουν ως άτομο που θα τολμούσα να εκφραστώ χυδαία. Αυτή η δολοφονία χαρακτήρα δεν θα μείνει αναπάντητη.

Επαναλαμβάνω ότι όλα τα χρόνια της ζωής μου έχω δείξει απόλυτο σεβασμό προς όλους τους θεσμούς του κράτους και διάγω το βίο μου με απόλυτη αξιοπρέπεια.

Όσο και αν κάποιοι προσπάθησαν για το αντίθετο, η φωνή μου θα ακουστεί στο διάλογο με την κυβέρνηση γιατί η αλήθεια πάντα λάμπει στο τέλος.



Σήμερα θα μεταβώ με τα της δικηγόρου μου στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα για να ζητήσω την νόμιμη τιμωρία όσων προσπαθούν, με δόλιο τρόπο να με βλάψουν και να σταματήσουν την αγνή φωνή των αγροτών της Θεσσαλονίκης.

Ευχαριστώ να είστε όλοι καλά».