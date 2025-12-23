Ανεστίδης: «Στο κινητό έχω τα τηλέφωνα όσων λέγανε να σπάσω τα μπλόκα - Είχα ανοιχτή ακρόαση»

Βολές κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο αγροτοσυνδικαλιστής από το μπλόκο των Μαλγάρων, Κώστας Ανεστίδης, ο οποίος φέρεται να ελέγχεται για τις επιδοτήσεις που έλαβε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την περίοδο 2019 - 2024.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστιά ο κ. Ανεστίδης, μιλώντας στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» του Open, «από αυτούς όλα να τα περιμένεις, αλλά είναι γραμμένα στο τηλέφωνο. Τα τηλέφωνα φαίνονται».

Ο ίδιος αναφέρθηκε σε σύσκεψη με βουλευτές της περιοχής του το προηγούμενο διάστημα, γεγονός που ήταν γνωστό, ωστόσο «αυτοί που με έπαιρναν τηλέφωνο, είχα τη φαεινή ιδέα να έχω ανοιχτή ακρόαση και να το ακούνε και άλλοι».

Διαβάστε ακόμα: Στην κυκλοφορία δόθηκε η Εθνική Οδός στα Μάλγαρα: Οι αγρότες ανοίγουν τα μπλόκα για τις γιορτές

Όταν ο αγροτοσυνδικαλιστής ρωτήθηκε από τον παρουσιαστή για το αν θα καταθέσουν σχετικά τα συγκεκριμένα άτομα, απάντησε: «Φυσικά και θα καταθέσουν, γιατί είμασταν κάπου για να μην μάς ακούει ο κόσμος και αυτά γινόταν με ανοιχτή ακρόαση».

«Και επειδή δεν τούς άρεσαν οι κουβέντες που τούς είπα γύρω από τα αιτήματα, πήραν το "μαχαίρι" και άρχισαν να κόβουν κεφάλια», συμπλήρωσε ο Κώστας Ανεστίδης, σημειώνοντας ότι «τα επόμενα βήματα είναι να περάσουμε όμορφα και ειρηνικά τις ημέρες των γιορτών και επανερχόμαστε δριμύτεροι».

Δίνοντας μία εξήγηση για τις εξελίξεις γύρω από το πρόσωπό του, είπε: «Έβλεπαν στις δημοσκοπήσεις ότι το 80% του κόσμου είναι υπέρ μας. Σού λένε, "θα βγάλουμε τον Ανεστίδη στα μανταλάκια που γαβγίζει περισσότερο, να κατεβάσουμε κατά 20-25%. Αν δεν ανοίξουν και οι δρόμοι τις ημέρες των Χριστουγένων α κατεβάσουμε άλλο ένα 20-25%".

Αυτά όλα θα τούς βγουν μπούμερανγκ. Εμείς ανοίξαμε τον δρόμο και στα δύο ρεύματα, το ένα από χθες το μεσημέρι και το άλλο το ανοίξαμε 12 σήμερα. Και πάλι έφερναν εμπόδια».

«Βλέπετε πώς περνούν τα αυτοκίνητα. Απλά έφερναν διάφορα προσκόματα για να μην γίνει η κυκλοφορία και να πέσει το "ανάθεμα" στο κεφάλι μας. Εμείς το προβλέψαμε», είπε επίσης.

«Εγώ δεν έχω κανένα χαρτί σήμερα. Τα ΟΣΔΕ τα έψαξαν 10 ΚΥΔ. Δεν υπάρχει κανένα παράπτωμα. Γιατί αν υπήρχε παράπτωμα στο ιδιοκτησιακό καθεστώς ή οτιδήποτε, δεν θα με πλήρωναν. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε τον έλεγχο και με πλήρωσε. Δεν είναι φως φανάρι αυτό;», είπε χαρακτηστικά ο Κώστας Ανεστίδης.