Ανεστίδης: «Ζητάω συγγνώμη, αλλά θα πάω στο Μαξίμου - Μάλλον με φοβούνται»

Στα σχόλιά του για τον Κυριάκο Μητσοτάκη που ξεσήκωσαν θύελλα αντιδράσεων, αναφέρθηκε ο Κώστας Ανεστίδης, επιμένοντας ότι θα πάει στη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ χαρακτήρισε «χυδαίο» γεγονός τη διαρροή του βίντεο.

«Πρώτον είμασταν εκτός αέρα. Αυτό που έγινε, αν μη τι άλλο, χυδαίο [...] Εξέφρασα όλο αυτό που λέει ο ελληνικός λαός πίσω από τις πόρτες. Εγώ το είπα εκεί φιλικά σε όλους. Όλοι συμφώνησαν. Ξέρουμε τι λένε όλοι οι Έλληνες», τόνισε αρικά ο κ. Ανεστίδης.

Ο ίδιος συνέχισε: «Αυτό έγινε τη Δευτέρα ή την Τρίτη [...] Υπήρχε διάλογος πιο μπροστά για αυτό που έχει εξαπολύσει η κυβέρνηση εναντίον μου», ενώ παράλληλα είπε ότι «ήταν εκ παραδρομής, εκτός συζήτησης, εκτός αέρα».

«Εντάξει, εγώ, επειδή είμαι ευθύς χαρακτήρας, ζητάω και συγγνώμη, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα», είπε ο κ. Ανεστίδης, απαντώντας στις σχετικές ερωτήσεις των δημοσιογράφων. «Αυτά που εκφράζω τα νιώθω και βγαίνουν μέσα από την ψυχή μου, είτε είναι καλά είτε κακά λόγια», συμπλήρωσε.

«Εγώ βγήκα στους δρόμους και κατηγορούσα την πολιτική, την προσωπική επίθεση αυτόι την ξεκίνησαν, δεν την ξεκίνησα εγώ» είπε ο κ. Ανεστίδης.

Αναφορικά με τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη τη Δευτέρα, ο Κώστας Ανεστίδης είπε: «Φυσικά θέλω να πάω στο Μαξίμου για να ξεσκεπάσω κάποιες αλήθειες που ξέρω. Για αυτό εξαπολύθηκε νέα επίθεση εναντίον μου, επειδή ήξεραν ότι θα βγει χαρτί από την Ευρωπαία εισαγγελέα, αν διώκομαι ή όχι».

Ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής των Μαλγάρων ανέφερε επίσης ότι αστυνομικός τον έψαχνε την Πέμπτη για να του επιδώσει ξανά τη διάταξη 25 ημέρες αφότου τήν είχε πάρει.

«Η απάντηση που πήρα από την ευρωπαϊκή εισαγγελία ήταν ότι το αίτημα απορρίπτεται καθόσον ο αιτών θα λάβει γνώση εις βάρος του δικογραφίας εάν και όταν κληθεί για παροχή ανωμοτί εξηγήσεων», είπε επίσης.

«Εγώ προσωπικά δεν έχω τίποτα εναντίον του (σ.σ. Κυριάκου Μητσοτάκη). Το τι έχουμε για όσα έχουν συμβεί με τους αγρότες είναι άλλο καπέλο. Είναι πρωθυπουργός μου, είμαι εκλεγμένος μέλος να αντιπαρατεθώ απέναντί του και να βάλω τα αιτήματα των αγροτών», σημείωσε ο Κώστας Ανεστίδης.

«Δεν με θέλουν εκεί, φοβούνται μάλλον να με αντιμετωπίσουν. Εγώ αυτό καταλαβαίνω», υπογράμμισε καταληκτικά.