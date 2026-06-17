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Ανετράπη φορτηγό με μπάζα στην Αττική Οδό: Πώς απεγκλώβισαν τον οδηγό

Η ανατροπή του φορτηγού στην Αττική Οδό έγινε στο ύψος του κόμβου Παιανίας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Δείτε εικόνες.

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μπάζα Αττική Οδός
Μπάζα στην Αττική Οδό | Orange Press
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Ανατροπή φορτηγού που μετέφερε μπάζα σημειώθηκε λίγο πριν τις πέντε το απόγευμα στην Αττική Οδό.

Το περιστατικό έγινε στο ύψος του κόμβου Παιανίας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, και είχε ως συνέπεια να εγκλωβιστεί ο οδηγός στο όχημα καθώς και να γεμίσει με μπάζα και λάδια το οδόστρωμα.

Στο σημείο έσπευσε δύναμη της Πυροσβεστικής που απεγκλώβισε τον οδηγό -φέρει ελαφριά τραύματα- καθώς και της Τροχαίας που έκλεινε κατά διαστήματα τον δρόμο για να διεξάγεται με ασφάλεια η κυκλοφορία. Η κίνηση παραμένει αυξημένη στο σημείο καθώς τα οχήματα περνούν με το «σταγονόμετρο» από τα διόδια.

 

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