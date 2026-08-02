Ανεξέλεγκτα 3 πύρινα μέτωπα: 72 ώρες άυπνοι πυροσβέστες και εθελοντές – Σε άμεση απειλή Μέγαρα και Βίλια

Η σημερινή ημέρα ξημέρωσε με τη Δυτική Αττική να φλέγεται για 72 ώρες και εξελίχθηκε σε μία από τις πιο «μαύρες» σελίδες στην ιστορία της αεροπυρόσβεσης.

Η ανεξέλεγκτη μανία της φωτιάς, οι απανωτές εκκενώσεις οικισμών και η υπεράνθρωπη προσπάθεια άνω των 500 πυροσβεστών και εθελοντών, επισκιάστηκαν νωρίς το απόγευμα από την ασύλληπτη τραγωδία της σύγκρουσης δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στον αέρα.

Τα τρία κύρια μέτωπα

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τα κύρια μέτωπα που απασχολούν τις δυνάμεις της πυροσβεστικής είναι το Κανδήλι Μεγάρων, το Κρύο Πηγάδι και ο Άγιος Νεκτάριος, καθώς και το μέτωπο στη Λούμπα Βιλίων.

Πλέον, τα εναέρια μέσα έχουν σταματήσει τις ρίψεις και οι επίγειες δυνάμεις δίνουν ακόμη μια μάχη με τις φλόγες. Στο Κρύο Πηγάδι βρίσκεται σε εξέλιξη η διάνοιξη αντιπυρικής ζώνης προκειμένου να δημιουργηθεί γραμμή άμυνας και να περιοριστεί το πύρινο μέτωπο.

Πώς συνέβη η σύγκρουση ελικοπτέρων στην Ψάθα

Λίγο μετά τις τέσσερις το απόγευμα, η επιχείρηση κατάσβεσης στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου βάφτηκε με αίμα. Δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου Bell, τα οποία επιχειρούσαν από το πρωί στο πύρινο μέτωπο, συγκρούστηκαν εν πτήσει έπειτα από έναν εκκωφαντικό θόρυβο που πάγωσε τους αυτόπτες μάρτυρες.

Στο καθένα επέβαιναν από δύο άτομα: ένας Έλληνας αξιωματικός-συντονιστής και ένας αλλοδαπός χειριστής.

Διαβάστε ακόμα: Βίντεο σοκ: Η στιγμή της σύγκρουσης των πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα

Ο απολογισμός ήταν τραγικός: Ένας Έλληνας συντονιστής και ο Δανός χειριστής του ενός ελικοπτέρου, το οποίο κατέπεσε σε χαράδρα, ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους. Η διακομιδή τους στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας απλώς επιβεβαίωσε τον θάνατό τους.

Το σημείο της συντριβής του ενός ελικοπτέρου στην Ψάθα | ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στον αντίποδα, ένα μικρό θαύμα εκτυλίχθηκε με το δεύτερο πλήρωμα. Ο Βρετανός κυβερνήτης, αν και τραυματισμένος, κατάφερε να προσγειώσει το ελικόπτερο στον δρόμο.

Μαζί με τον Έλληνα συντονιστή, βγήκαν σώοι από την άτρακτο ελάχιστα λεπτά πριν τα καύσιμα προκαλέσουν ανάφλεξη. Μετά το δυστύχημα, όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell καθηλώθηκαν στο έδαφος βάσει πρωτοκόλλου, ενώ το βάρος της αεροπυρόσβεσης ανέλαβαν άμεσα τα Erickson, τα Canadair και τα Chinook.

Απελπισία στη Δυτική Αττική: Εκκενώσεις και πύρινη πολιορκία

Ελικόπτερο επιχειρεί στην Αττική | Eurokinissi / Τατιάνα Μπόλαρη

Πέρα από την τραγωδία, ο πύρινος εφιάλτης συνεχίζει να σαρώνει. Περισσότεροι από 500 πυροσβέστες και εθελοντές, εξαντλημένοι και άυπνοι, δίνουν άνιση μάχη με τις φλόγες. Οικισμοί όπως το Πόρτο Γερμενό, η Ψάθα, η Αγία Παρασκευή και ο Άγιος Νεκτάριος έχουν ήδη εκκενωθεί, παραδομένοι στην πολιορκία της φωτιάς.

Στην Αγία Παρασκευή, οι πύρινες γλώσσες έφτασαν σε απόσταση αναπνοής. Η ορατότητα από τους πυκνούς καπνούς είναι μηδενική, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις η φωτιά περικύκλωσε ξανά το χωριό, αναγκάζοντας ακόμη και τις πυροσβεστικές δυνάμεις να υποχωρήσουν για να μην εγκλωβιστούν.

Νωρίς το πρωί της Κυριακής, το σκηνικό επιδεινώθηκε με το ξέσπασμα μίας νέας πυρκαγιάς στη Βένιζα Μεγάρων. Υποβοηθούμενη από τους ισχυρούς ανέμους, η φωτιά πήρε ταχύτατα διαστάσεις, διένυσε δεκάδες χιλιόμετρα και κάλυψε την κορυφογραμμή του Κιθαιρώνα, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές.

Διαβάστε ακόμα: «Κάηκε η παιδική μας ηλικία»: Η ιστορία του Δημήτρη από το Πόρτο Γερμενό που «πόνεσε» όλη την Ελλάδα

Η επαρχιακή οδός Μεγάρων-Αλεποχωρίου παραδόθηκε στις φλόγες, ενώ συνολικά επτά οικισμοί στην ευρύτερη περιοχή εκκενώθηκαν. Οι Αρχές βρίσκονται σε ύψιστο συναγερμό για ένα γιγαντιαίο μέτωπο που εκτείνεται από τη Ζάχουλη και τη Βένιζα έως τον Άγιο Λουκά, με τον απόλυτο φόβο να παραμένει η ενδεχόμενη επέκταση προς τη Μάνδρα.

Την ίδια ώρα, η πύρινη κόλαση συνεχίζεται στο Κρύο Πηγάδι, όπου ο φυσικός πνεύμονας της περιοχής έχει πλέον καταστραφεί. Το πρώτο σπίτι του οικισμού παραδόθηκε στις φλόγες, την ώρα που οι υψηλές θερμοκρασίες και το δύσβατο της περιοχής καθιστούν αδύνατη την προσέγγιση από τις επίγειες δυνάμεις. Οι κάτοικοι παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα τους κόπους μιας ζωής να γίνονται στάχτη.