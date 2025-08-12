Σε πλήρη εξέλιξη εξακολουθεί να βρίσκεται η φωτιά που είχε εκδηλωθεί αρχικώς στην περιοχή Φλογεραίικα Ερυμάνθου στην Αχαΐα, η οποία λόγω των ανέμων επεκτάθηκε και έτσι εκδόθηκαν νέες οδηγίες από το «112» για απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Καμενίτσα, Αχαϊκό, Διδαχέικα, Αλισσός, Λουσικά, Σπαλιαρέικα, προς την Κάτω Αχαΐα.

Στο μέτωπο της φωτιάς, που καίει κοντά σε οικισμούς, επιχειρούν 50 πυροσβέστες και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων με 18 οχήματα ενώ ενισχύθηκαν τα εναέρια μέσα με 8 αεροσκάφη κι δύο ελικόπτερα να πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού. Στην περιοχή, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας, διακόπτεται η κυκλοφορία από τον κόμβο ΒΙΠΕ προς την εθνική οδό Πατρών - Τριπόλεως με την κυκλοφορία των οχημάτων να διαξάγεται από παράπλευρες οδούς.

Φωτιά στην Αχαΐα: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Αυξήθηκαν οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις που επιχειρούν στη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή Φλογεραϊίκα Ερυμάνθου, στην Αχαΐα.

Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 78 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 27 οχήματα. Παράλληλα, στην αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί εννέα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των επιχειρήσεων.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Υπάρχουν πληροφορίες για έναν εγκαυματία και ένα άτομο με αναπνευστικά προβλήματα από τη φωτιά στην Αχαΐα. Έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Αιτωλοακαρνανία: Φωτιά στην Σταμνά

Μια ακόμη πυρκαγιά ξέσπασε στην Αιτωλοακαρνανία και συγκεκριμένα στην περιοχή Σταμνά. Η φωτιά καίει κοντά σε κατοικημένη περιοχή και από το «112» εκδόθηκε οδηγία για απομάκρυνση των κατοίκων προς το Μεσολόγγι.

Όπως ανακοινώθηκε από την Πυροσβεστική, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά, καθώς στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και από αέρος συντρέχουν τρία αεροσκάφη. Στην περιοχή, σύμφωνα με την Πυροσβεστική πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Φωτιά στη Χίο

Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε χορτολιβαδική και δασική έκταση στην περιοχή Ποταμιά - Πισπιλούντα στη βόρεια Χίο.

Οι καιρικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα δύσκολες λόγω και των ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Στο σημείο, προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την εξάπλωση της φωτιάς, επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 13ης ΕΜΟΔΕ. Αναμένεται επίσης μονάδα της ΕΜΟΔΕ από τη Μυτιλήνη.

Στις 3.00 το μεσημέρι με μήνυμα από το «112» ενημερώθηκαν οι κάτοικοι της Πισπιλούντας και της Ποταμιάς να κατευθυνθούν προς την Βολισσό.

Λίγη ώρα αργότερα εστάλη ακόμα ένα μήνυμα του 112 στους πολίτες που βρίσκονταν στις περιοχές Βολισσός, Λιμνιά, Λήμνος, Χωρή στη Χίο,

να απομακρυνθούν άμεσα προς την πόλη της Χίου για λόγους ασφαλείας.

Φωτιά στη Ζάκυνθο: Κάηκαν 5 σπίτια

Μάχη με την πύρινη λαίλαπα δίνουν με κάθε μέσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις του νησιού ώστε να σώσουν σπίτια στην περιοχή του Αγαλά στη Ζάκυνθο.

Η μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από το Κοιλιωμένο έχει κυκλώσει αυτή τη στιγμή το χωριό του Αγαλά και έχει φθάσει πολύ κοντά στα πρώτα σπίτια.

Πυροσβεστικές δυνάμεις, φορείς, δεκάδες εθελοντές και κάτοικοι του χωριού καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για εμποδίσουν τις φλόγες να μπουν στο χωριό.

Από την άλλη πλευρά του βουνού οι φλόγες συνεχίζουν να καίνε το πευκοδάσος και κατευθύνονται προς το χωριό Κερί.

Φωτιά στη Βόνιτσα

Σε πλήρη εξέλιξη είναι πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή Παλιάμπελα Βόνιτσας.

Στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 85 πυροσβέστες, τρία πεζοπόρα τμήματα και 27 οχήματα.

Από αέρος συντρέχουν τις προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς εννέα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν διαθέσει μηχανήματα έργου και υδροφόρες.

Ο δήμαρχος Ακτίου- Βόνιτσας Αθανάσιος Κασόλας, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, χαρακτήρισε δύσκολη την κατάσταση και ανέφερε ότι «η πυρκαγιά κινείται προς περιοχή στην οποία βρίσκονται εγκαταστάσεις επιχειρήσεων ενώ πνέουν ισχυροί άνεμοι».

Φωτιά στην Πρέβεζα

Live χάρτης με τις φωτιές στην Ελλάδα

Τα ενεργά πύρινα μέτωπα, όπως αυτά αποτυπώνονται με κόκκινες κουκίδες, καταγράφει σε δορυφορικές εικόνες η αμερικανική Εθνική Υπηρεσία Αεροναυπηγικής και Διαστήματος. Η NASA και τα συστήματα FIRMS/MODIS/VIIRS παρέχουν real‑time ενημέρωση για τον εντοπισμό πυρκαγιών.

Στον χάρτη διακρίνονται ανάλογα με το μέγεθός τους οι εστίες φωτιάς, την στιγμή που τα κατέγραψε ο δορυφόρος, με τα ενεργά μέτωπα σήμερα Δευτέρα 11 Αυγούστου.

Στον χάρτη της NASA μπορείτε να δείτε live πού έχει φωτιά τώρα πατώντας εδώ

Στον δεύτερο χάρτη μπορείτε να δείτε live πού έχει φωτιά τώρα πατώντας εδώ