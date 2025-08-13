Ανεξέλεγκτη εξακολουθεί να μαίνεται η μεγάλη φωτιά στην Αχαΐα, με επίκεντρο τα Συχαινά στην Πάτρα, όπου ο φλόγες σαρώνουν τα πάντα στο πέρασμά τους.

Νωρίτερα στάλθηκε μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για εκκένωση των περιοχών Συχαινά, Αρόη, Ξερόλακα και Ανθούπολη.

Ο κίνδυνος παραμένει από τα διάσπαρτα μέτωπα που υπάρχουν στα ανατολικά. Πολύ δύσκολη είναι η κατάσταση αυτή την ώρα στα Μποζαϊτικα. Πληροφορίες αναφέρουν οτι έχουν τυλιχθεί στις φλόγες σπίτια και εκκλησίες.

Την ίδια ώρα, χιλιάδες στρέμματα δάσους, σπίτια, επιχειρήσεις και περιουσίες έχουν παραδοθεί στην πύρινη λαίλαπα, με τους κατοίκους της περιοχής να βιώνουν ώρες αγωνίας.

Σύμφωνα με το thebest.gr, αγνοείται ένας κτηνοτρόφος, ο οποίος προσπάθησε να γλιτώσει τα αιγοπρόβατά του από τις φλόγες.

Τα ίχνη του κτηνοτρόφου που έσπευσε να σώσει το κοπάδι του έχουν χαθεί εδώ και ώρες, με τις αρμόδιες αρχές σε πλήρη εγρήγορση για να εντοπιστεί.

Σύμφωνα με το Orange Press Agency, ένα μέτωπο της μεγάλης φωτιάς στην Αχαΐα έχει φτάσει έξω από τον ΧΥΤΑ Ξερόλακκα, με τους κατοίκους και την τοπική αυτοδιοίκηση να εμφανίζονται ανήσυχοι, καθώς υπάρχουν καύσιμα εντός των εγκαταστάσεων.

Ρίψεις στον ΧΥΤΑ Πατρών

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, με ρίψεις νερού από εναέρια μέσα και προσπάθειες από επίγειες δυνάμεις επιχειρείται να ελεγχθεί η πυρκαγιά που απειλεί τον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων του Δήμου Πατρέων, προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Ο χώρος υγειονομικής ταφής είναι ζωσμένος από τις φλόγες. Εκεί βρίσκεται ο μηχανολογικός εξοπλισμός του Δήμου Πατρέων, απορριμματοφόρα, βυτιοφόρα, αποθήκες και άλλες υποδομές. Στον έμφορτο ΧΥΤΑ, όπου παράγεται μεθάνιο, όλα αυτά δημιουργούν εκρηκτικό μείγμα σε περίπτωση επέκτασης της πυρκαγιάς.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν συνεχώς, αλλά στα Συχαινά η ένταση των ανέμων και το ανάγλυφο της περιοχής, σε συνδυασμό με τις υψηλές θεροκρασίες, δεν επιτρέπουν αισιοδοξία.

Η κατάσταση παραμένει δύσκολη στη Βούντενη, οικισμό με μόνιμες κατοικίες, ενώτο πρωί κινδύνευαν σπίτια ακόμα και σε περιαστικές περιοχές της Πάτρας, στις παρυφές της πόλης.

Στάχτη εκατοντάδες οχήματα στο Τελωνείο

Από την καταστροφική πυρκαγιά στην Αχαΐα δεν γλίτωσαν ούτε τα οχήματα, που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις τoυ Τελωνείου Πατρών, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως ανακοινώθηκε.

Με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, 550 αυτοκίνητα κάηκαν ολοσχερώς, αριθμός, που αφορά τη συντριπτική πλειονότητα των οχημάτων στον υπαίθριο χώρο.

Από αυτά, τα περισσότερα από τα μισά είχαν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους, δηλαδή, δεν μπορούσαν να εκπλειστηριαστούν ως κανονικά οχήματα. Επισημαίνεται ότι ο υπαίθριος χώρος είχε αποψιλωθεί τον Ιούνιο, με βάση τα όσα προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, έχει ήδη δώσει εντολή, ώστε, μόλις υποχωρήσει η θερμοκρασία σε λειτουργικά επίπεδα - είναι πολύ υψηλή τώρα, λόγω της θερμότητας, που εκλύουν οι λαμαρίνες από την πυρκαγιά -, να γίνει πλήρης καταγραφή των ζημιών.

Χωρίς ενεργό μέτωπο η Κάτω Αχαΐα

Την ίδια ώρα, η φωτιά στην Κάτω Αχαΐα είναι χωρίς ενεργό μέτωπο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ενώ έχει αρχίσει η αποκατάσταση των ζημιών.

Η εικόνα είναι αποκαρδιωτική, με πολλές επιχειρήσεις στη ΒΙΠΕ να έχουν υποστεί ζημιές, ενώ στάχτη έγινε εγκαταλελειμένο εργοστάσιο.

ΒΙ.ΠΕ Πατρών: Κάηκαν εγκαταλειμμένο εργοστάσιο και αποθήκη με λιπάσματα

Περιορισμένες φαίνεται να είναι οι ζημιές που προκλήθηκαν σε εγκαταστάσεις της ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων, κ. Δημήτρη Λειβαδάρο που μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο κ. Λειβαδάρος ανέφερε ότι «από την πυρκαγιά που εισήλθε στους χώρους της ΒΙ.ΠΕ. έχει καταστραφεί ένα εγκαταλειμμένο εργοστάσιο καθώς και ένας αποθηκευτικός χώρος με λιπάσματα».

Σημείωσε πάντως ότι «οι φλόγες πέρασαν μέσα από προαύλιους χώρους εργοστασίων, χωρίς ωστόσο να σημειωθεί κάτι σοβαρότερο.

Η φωτιά πάντως που εξαπλώθηκε γρήγορα και ήταν πολύ έντονη, φαίνεται ότι έχει προκαλέσει αρκετές καταστροφές σε καταστήματα εκτός της βιομηχανικής περιοχής».

Στο μεταξύ σε ανακοίνωσή της η ΕΤΒΑ αναφέρει: «Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εκτός των ορίων του Επιχειρηματικού Πάρκου Πάτρας την Τρίτη 12/8 στη Κάτω Αχαΐα, κατέκαψε περιμετρικά το Επιχειρηματικό Πάρκο και με τις απώλειες να περιορίζονται σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο και μια αποθήκη.

Η παροχή νερού υπήρξε αδιάλειπτη από το δίκτυο του Επιχειρηματικού Πάρκου χάρη στην λειτουργία του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους που διαθέτει η ΕΤΒΑ, επικουρώντας το δύσκολο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Από το πρωί ξεκίνησε και η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Η λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου αποκαθίσταται σταδιακά ακολουθώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας».

Άνοιξε η Πατρών - Πύργου: Κλειστή η Περιμετρική Πατρών

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, ανοιχτή είναι η Εθνική Οδός Πατρών - Πύργου. Ωστόσο κλειστό παραμένει το τμήμα της Περιμετρικής από τον κόμβο Κ1 έως τον κόμβο Εγλυκάδας.

Σημειώνεται ότι για όσους θέλουν να ταξιδέψουν προς Πύργο θα χρειαστεί να περάσουν μέσα από την πόλη της Πάτρας και να επανεισέλθουν στον αυτοκινητόδρομο στον κόμβο Εγλυκάδας.

Πάτρα: Διακοπή δρομολογίων στον Προαστιακό

Νωρίτερα, η Hellenic Train ενημέρωσε το επιβατικό κοινό, ότι εξαιτίας της πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας και σε κοντινή απόσταση σε τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής, δόθηκε εντολή από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τον ΟΣΕ να διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα Βραχνέικα-Καμίνια.

Κατόπιν ενημέρωσης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η εταιρία ανέφερε ότι τα δρομολόγια των λεωφορείων στο τμήμα Κάτω Αχαΐα-Καμίνια αποκαταστάθηκαν.

Ωστόσο, η Hellenic Train ενημερώνει τώρα το επιβατικό κοινό ότι, λόγω της πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας, δόθηκε εντολή από την αστυνομία για αναστολή της κυκλοφορίας των λεωφορείων στα τμήματα Μποζαΐτικα – Ρίο και Καστελόκαμπος – Νοσοκομείο – Πανεπιστήμιο, μέχρι νεοτέρας.

Πηγή: thebest.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤ