Συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστών με τις φωτιές ανά την Ελλάδα, με τα ενεργά μέτωπα αυτή την ώρα να εντοπίζονται σε Αχαΐα, Ζάκυνθο, Χίο και Πρέβεζα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, Βασίλη Βαθρακογιάννη, με το πρώτο φως σήμερα, έλαβαν εντολή και επιχειρούν σε πρώτη φάση 33 εναέρια μέσα σε όλα τα μέτωπα.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι και η σημερινή ημέρα αναμένεται πολύ δύσκολη αφού για τις περισσότερες περιοχές της χώρας προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς.

Επιπλέον, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκέφτηκε το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο για τη Διαχείριση Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όπου προήδρευσε σε διυπουργική και διακλαδική σύσκεψη για την πορεία αντιμετώπισης των πυρκαγιών που είναι σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα.

Η κατάσταση στην Αχαΐα

Σε εξέλιξη εξακολουθούν να βρίσκονται οι φωτιές σε περιοχές της Πάτρας και της Δυτικής Αχαΐας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στα Συχαινά η φωτιά εξακολουθεί να καίει κοντά σε κατοικημένες περιοχές και στις προσπάθειες κατάσβεσής της συμμετέχουν 57 πυροσβέστες με ένα πεζοπόρο τμήμα και 22 πυροσβεστικά οχήματα.

Στο πλαίσιο της εντολής εκκένωσης από το 112 στην περιοχή του Μπάλα, αστυνομικές δυνάμεις συνδράμουν στην απομάκρυνση των καλογραιών από το Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου.

Στην Δυτική Αχαΐα η φωτιά επίσης βρίσκεται σε εξέλιξη με ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστική να δίνουν μάχη με τις φλόγες. Συνολικά επιχειρούν 165 πυροσβέστες με 5 πεζοπόρα τμήματα και 51 οχήματα.

Και στα δύο μέτωπα επιχειρούν από αέρος 7 αεροσκάφη και 5 πυροσβεστικά ελικόπτερα.

Παράλληλα, νέα μηνύματα εστάλησαν από το 112 για εκκενώσεις οικισμών και περιοχών στην Αχαΐα., καθώς όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η φωτιά αναζωπυρώθηκε στη Βούντενη της Κάτω Αχαΐάς.

Πιο αναλυτικά, οι κάτοικοι της Βουτένης Πατρών κλήθηκαν να απομακρυνθούν με κατεύθυνση προς την Πάτρα. Επίσης, οι κάτοικοι του Μπάλα έλαβαν μήνυμα για εκκένωση με κατεύθυνση προς την Πάτρα.

ΒΙ.ΠΕ Πατρών: Κάηκαν εγκαταλειμμένο εργοστάσιο και αποθήκη με λιπάσματα

Περιορισμένες φαίνεται να είναι οι ζημιές που προκλήθηκαν σε εγκαταστάσεις της ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων, κ. Δημήτρη Λειβαδάρο που μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο κ. Λειβαδάρος ανέφερε ότι «από την πυρκαγιά που εισήλθε στους χώρους της ΒΙ.ΠΕ. έχει καταστραφεί ένα εγκαταλειμμένο εργοστάσιο καθώς και ένας αποθηκευτικός χώρος με λιπάσματα».

Σημείωσε πάντως ότι «οι φλόγες πέρασαν μέσα από προαύλιους χώρους εργοστασίων, χωρίς ωστόσο να σημειωθεί κάτι σοβαρότερο.

Η φωτιά πάντως που εξαπλώθηκε γρήγορα και ήταν πολύ έντονη, φαίνεται ότι έχει προκαλέσει αρκετές καταστροφές σε καταστήματα εκτός της βιομηχανικής περιοχής».

Στο μεταξύ σε ανακοίνωσή της η ΕΤΒΑ αναφέρει: «Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εκτός των ορίων του Επιχειρηματικού Πάρκου Πάτρας την Τρίτη 12/8 στη Κάτω Αχαΐα, κατέκαψε περιμετρικά το Επιχειρηματικό Πάρκο και με τις απώλειες να περιορίζονται σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο και μια αποθήκη.

Η παροχή νερού υπήρξε αδιάλειπτη από το δίκτυο του Επιχειρηματικού Πάρκου χάρη στην λειτουργία του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους που διαθέτει η ΕΤΒΑ, επικουρώντας το δύσκολο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Από το πρωί ξεκίνησε και η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Η λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου αποκαθίσταται σταδιακά ακολουθώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας».

Άνοιξε η Πατρών - Πύργου - Κλειστή η Περιμετρική Πατρών

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, ανοιχτή είναι η Εθνική Οδός Πατρών - Πύργου. Ωστόσο κλειστό παραμένει το τμήμα της Περιμετρικής από τον κόμβο Κ1 έως τον κόμβο Εγλυκάδας.

Σημειώνεται ότι για όσους θέλουν να ταξιδέψουν προς Πύργο θα χρειαστεί να περάσουν μέσα από την πόλη της Πάτρας και να επανεισέλθουν στον αυτοκινητόδρομο στον κόμβο Εγλυκάδας.

Πάτρα: Διακοπή δρομολογίων στον Προαστιακό

Παράλληλα, η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό, ότι εξαιτίας της πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας και σε κοντινή απόσταση σε τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής, δόθηκε εντολή από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τον ΟΣΕ να διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα Βραχνέικα-Καμίνια.

Ως εκ τούτου, οι αμαξοστοιχίες του Προαστιακού Πάτρας που εκτελούν δρομολόγια στο τμήμα Άγιος Ανδρέας-Καμίνια θα τερματίζουν προσωρινά στον σταθμό Βραχνέικα, μέχρι την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Hellenic Train, κατόπιν ενημέρωσης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα δρομολόγια των λεωφορείων στο τμήμα Κάτω Αχαΐα-Καμίνια αποκαταστάθηκαν.

Τα λεωφορεία θα πραγματοποιούν δρομολόγια και στο τμήμα Βραχνέικα – Καμίνια – Βραχνέικα, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας.

Χίος: «Μείναμε αβοήθητοι» λένε οι κάτοικοι

Η πυρκαγιά στη Χίο βρίσκεται σε εξέλιξη έχοντας δημιουργήσει δύο μέτωπα, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως 6 Μποφόρ.

Το πρώτο μέτωπο κινείται μεταξύ των οικισμών Πιραμά και Παρπαριά και το δεύτερο πλησίον του οικισμού Περδικά με κατεύθυνση προς τους οικισμούς Σιδηρούντα, Διευχά και Χάλανδρα ενώ για την αεροπυρόσβεση στο νησί έχουν διατεθεί 5 ελικόπτερα.

Την ίδια ώρα, κάτοικος του νησιού καταγγέλλει έλλειψη οργάνωσης και συντονισμού μεταξύ των αρχών. Μιλώντας στην εκπομπή «ONline» του ΣΚΑΪ, ο κ. Βασίλης Γορδάτος ανέφερε ότι «οι φλόγες πέρασαν χωριά και έφτασαν στη θάλασσα. Είμασταν αβοήθητοι, πέταξαν δύο ελικόπτερ για λίγη ώρα κι μετά τίποτα».

«Εγκλωβιστήκαμε στην παραλία, δεν υπήρχε κανένας συντονισμός, ούτε η αστυνομία, ούτε το λιμενικό, πυροσβεστική πουθενά», είπε και συνέχισε:

«Πήγαμε να καούμε, είχαμε τα παιδιά μας στη θάλασσα, έρχονταν σκάφη, ρωτάγαμε αστυνομικούς και μάς έλεγαν "κάντε ό,τι θέλετε"».

«Παίρναμε τα παιδιά στα χέρια και πηγαίναμε με τα πόδια, μάς περικύκλωσε εκεί η φωτιά και καθόμασταν στη θάλασσα και περιμέναμε, αν πλησίαζε, να μπούμε στο νερό», ανέφερε ο κ. Γορδάτος και σημείωσε:

«Να καίγονται χωριά και να μην υπάρχει αεροπλάνο και ελικόπτερο. Άφησαν τη φωτιά να σβήσει στη θάλασσα».

Νέα εκκένωση στη Χίο

Επιπλέον, νέα εκκένωση με μήνυμα από το 112 σημειώθηκε στη Χίο. Συγκεκριμένα, οι κάτοικοι στην περιοχή Καμπιά καλούνται να απομακρυνθούν προς Καρδάμυλα.

Απεγκλωβισμοί από Λιμενικό σε Χίο και Κάτω Αχαΐα

Συντονισμένη επιχείρηση απεγκλωβισμού 76 πολιτών και δύο τετράποδων πραγματοποίησε την το Λιμενικό Σώμα, σε παραλιακές περιοχές της Χίου και της Κάτω Αχαΐας που επλήγησαν από δασικές πυρκαγιές.

Υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Αρχηγείου, σε συνεργασία με το Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ., κινητοποιήθηκαν συνολικά 12 πλωτά μέσα και δεκάδες στελέχη του Λιμενικού.

Στην Κάτω Αχαΐα, οι πυρκαγιές επηρέασαν τις περιοχές Πλατάνι, Καμίνια, Τσουκαλαίικα και Βραχνέικα. Τρία περιπολικά, ένα αντιρρυπαντικό και ιδιωτικά σκάφη διέσωσαν 20 πολίτες και ένα τετράποδο από τις ακτές Κάτω Αλισσός, Αλυκές και Καμίνια, μεταφέροντάς τους στον νότιο λιμένα Πάτρας.

Στη Χίο, η φωτιά ξέσπασε στη δασική περιοχή της Βολισσού, με τις φλόγες να απειλούν τις παραλιακές ζώνες Αγία Μαρκέλλα, Μανάγρος, Λημνιά και Λάμψα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν έξι περιπολικά σκάφη, ένα ναυαγοσωστικό, ένα περιπολικό πλοίο και πέντε ιδιωτικά σκάφη, μεταφέροντας με ασφάλεια 56 άτομα και ένα ζώο στα αλιευτικά καταφύγια Λιθί και Λαγκάδα.

Πλωτά μέσα παραμένουν σε επιφυλακή για τυχόν νέες ανάγκες συνδρομής.

Συνεχίζονται οι εκκενώσεις στην Πρέβεζα

Παράλληλα, η πυρκαγιά στο Γυμνότοπο Φιλιππιάδας, στην Πρέβεζα, έχει δημιουργήσει δύο μέτωπα ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως 8 Μποφόρ.

Το πρώτο μέτωπο κινείται προς τους οικισμούς Ριζοβούνι και Ρωμιά και το δεύτερο προς τους οικισμούς Δρυόφυτο και Παντάνασσα. Και τα δύο μέτωπα έχουν κατεύθυνση προς Φιλιππιάδα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Στην περιοχή συνεχίζονται οι εκκενώσεις. Συγκεκριμένα, οι κάτοικοι των περιοχών Γοργόμυλος, Νέος Γοργόμυλος, Βαθύ και Τσαγκαρόπουλο καλούνται με μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν προς 5 Πηγάδια.

Νωρίτερα, εκκένωση πραγματοποιήθηκε στη Φιλιππιάδα, έπειτα από ένα ακόμα μήνυμα από το 112. Συγκεκριμένα αναφέρεται: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Παλαιά Φιλιππιάδα Πρεβέζης απομακρυνθείτε προς Νέα Φιλιππιάδα».

Η κατάσταση στη Ζάκυνθο

Η πυρκαγιά στη Ζάκυνθο βρίσκεται σε εξέλιξη με μέτωπο προς τον οικισμό Λιθακιά, ενώ προς τον οικισμό Κερί η εικόνα είναι βελτιωμένη.

Φωτιά και εκκένωση στην Κεφαλονιά

Φωτιά ξέσπασε επίσης σήμερα σε αγροτοδασική περιοχή στον Αθέρα Κεφαλονιάς. Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, καθώς και 8 πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος συνδράμουν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Πετζετέλ ενώ στην κατάσβεση συμμετέχουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Παράλληλα, στάλθηκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να εκκενώσουν την περιοχή Άθερας προς το Λιβάδι.