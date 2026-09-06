Ανεξέλεγκτη η φωτιά στις Αφίδνες: Μήνυμα από το 112 - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Η Πυροσβεστική προχώρησε σε ενίσχυση των δυνάμεων στην πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε περίπου στις 10:30, σε χαμηλή βλάστηση στη Δροσοπηγή Αφιδνών, στον Δήμο Ωρωπού Αττικής.

Συγκεκριμένα στο σημείο επιχειρούν πλέον 92 πυροσβέστες, επτά ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 23 οχήματα, καθώς δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Επίσης, κινητοποιήθηκε ο Δήμος Ωρωπού προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος για την κατάσβεση της φωτιάς στις Αφίδνες με υδροφόρες.

Παράλληλα, στις 10:58 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της φωτιάς.

Τέλος, λόγω της πυρκαγιάς, η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα εξής σημεία:

επί του παράδρομου της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας από το ύψος της συμβολής της με την οδό Δροσοπηγής,

στην οδό Ειρήνης Δροσοπηγής από το ύψος της οδού Τρίτωνος

στην οδό Χρυσανθέμων από το ύψος της οδού Διός στην περιοχή των Αφιδνών.