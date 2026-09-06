Φωτιά τώρα μαίνεται σε χαμηλή βλάστηση στην Δροσοπηγή Αφιδνών του δήμου Ωρωπού. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 10:30.
Κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 15 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Ωρωπού προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
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