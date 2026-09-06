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Φωτιά τώρα στις Αφίδνες - Ισχυρή πυροσβεστική δύναμη στην κατάσβεση

Φωτιά μαίνεται σε χαμηλή βλάστηση στην Δροσοπηγή Αφιδνών του δήμου Ωρωπού, με μεγάλη πυροσβεστική δύναμη να επιχειρεί.

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Πυροσβέστες σε πύρινο μέτωπο
Πυροσβέστες σε πύρινο μέτωπο | Eurokinissi
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Φωτιά τώρα μαίνεται σε χαμηλή βλάστηση στην Δροσοπηγή Αφιδνών του δήμου Ωρωπού. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 10:30.

Κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 15 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Ωρωπού προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

 

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