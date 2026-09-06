Φωτιά τώρα μαίνεται σε χαμηλή βλάστηση στην Δροσοπηγή Αφιδνών του δήμου Ωρωπού. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 10:30.

Κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 15 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Ωρωπού προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Δροσοπηγή, Αφιδνών, στον δήμο Ωρωπού #Αττική.

Κινητοποιήθηκαν 50 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης #ΕΜΟΔΕ, #Εθελοντές, 15 οχήματα, 2 Α/Φ και 3 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 6, 2026