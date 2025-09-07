Ανήλικες έκλεψαν σούπερ μάρκετ και χτύπησαν τις εργαζόμενες όταν τις αντιλήφθηκαν

Τρεις ανήλικες Ρομά, ηλικίας 13, 14 και 15 ετών, συνελήφθησαν στην Κέρκυρα κατηγορούμενες για ληστεία από κοινού (κατά συναυτουργία). Οι ανήλικες, σύμφωνα με την Αστυνομία, αφαίρεσαν προϊόντα αξίας περίπου 70 ευρώ από σούπερ μάρκετ στην οδό Μητροπολίτου Μεθοδίου.

Κατά την προσπάθειά τους να διαφύγουν, έγιναν αντιληπτές από εργαζόμενες του καταστήματος, στις οποίες επιτέθηκαν ασκώντας σωματική βία. Μάλιστα, επιτέθηκαν ομαδικά και στην προϊσταμένη του καταστήματος, την οποία χτύπησαν, προσπαθώντας να αποφύγουν τη σύλληψη, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Οι τρεις ανήλικες συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κέρκυρας. Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Όλοι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.

Σημειώνεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφονται επιθέσεις σε βάρος εργαζομένων σούπερ μάρκετ, κατά την προσπάθειά τους να αποτρέψουν κλοπές προϊόντων.