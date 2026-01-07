Ανήλικη πήρε αλκοόλ από το περίπτερο και βρέθηκε αναίσθητη: Συνελήφθη ο πατέρας της

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένα ανήλικο κορίτσι, το οποίο κατανάλωσε αλκοόλ και έχασε τις αισθήσεις του. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης και αφορά 13χρονη, η οποία προμηθεύτηκε παράνομα αλκοολούχο ποτό από περίπτερο στην περιοχή του Περιστερίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το κορίτσι βρισκόταν μαζί με την παρέα του όταν λιποθύμησε. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και η 13χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Όπως έγινε γνωστό από τις Αρχές, για την υπόθεση που εκτυλίχθηκε στο κέντρο του Περιστερίου, συνελήφθη ο υπάλληλος του περιπτέρου από το οποίο αγοράστηκε το αλκοόλ, ενώ συνελήφθη και ο πατέρας της ανήλικης, με την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκου.