Ανήλικοι «συμμορίτες»: Ολοένα μειώνεται η ηλικία των παραβατικών παιδιών

Συνεχώς αυξάνονται τα θύματα σσοβαρών επεισοδίων βίας που διαπράττουν ανήλικοι, μία τάση που γίνεται ιδιαίτερα αισθητή στη χώρα μας. Η χρήση μαχαιριών, ροπάλων ή άλλων αντικειμένων, τα τελευταία χρόνια γίνεται ολοένα και πιο συχνή από εφήβους.

Οι αυξανόμενες υποθέσεις ανήλικης παραβατικότητας που έρχονται στη δημοσιότητα προκαλούν μεγάλη ανησυχία, προβληματίζοντας ακόμα και τα έμπειρα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας, αναφέρει η ΕΡΤ.

Μόνο το 2025 στη χώρα μας πάνω από 9.000 παιδιά έχουν απασχολήσει την αστυνομία για σοβαρά περιστατικά, από κλοπές και ληστείες μέχρι ξυλοδαρμούς, τόσο εντός όσο και εκτός σχολείου, αλλά και για διακίνηση ναρκωτικών, ακόμα και μέσα σε σχολικά συγκροτήματα.

Ειδικοί υποστηρίζουν ότι έχει μειωθεί και ο μέσος όρος της ηλικίας των παιδιών, που επιδεικνύουν παραβατική συμπεριφορά. Αποδίδουν το φαινόμενο σε μεγάλο βαθμό στον νέο τρόπο ζωής, την κακή χρήση του ίντερνετ και την ενδοοικογενειακή βία την οποία βιώνουν τα παιδιά.