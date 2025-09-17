Ανήλικοι ξυλοκόπησαν 15χρονο στο Παγκράτι: Το παιδί σώθηκε από πεζή

Άγριο περιστατικό βίας καταγράφηκε χθες το βράδυ (16/9) στο Παγκράτι και στην πλατεία Μεσολογγίου, όταν μία παρέα έξι ή επτά ανηλίκων πλησίασαν έναν 15χρονο και άρχισαν να τον ξυλοκοπούν.

Όπως έκανε γνωστό η ΕΡΤ, γύρω στις 10:30 το βράδυ, οι ανήλικοι στο Παγκράτι προσέγγισαν τον 15χρονο και τον χτύπησαν με γροθιές και κλωτσιές, με μία γυναίκα να παρακολουθεί το συμβάν και να καλεί την αστυνομία.

Οι δράστες της επίθεσης στο Παγκράτι εξαφανίστηκαν από το σημείο, μετά την κλήση της ΕΛΑΣ από τη γυναίκα, ενώ ο 15χρονος τραυματίστηκε στα χέρια, φέροντας εκδορές.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Καισαριανής, ενώ ενημερώθηκαν οι γονείς του. Δεν κρίθηκε απαραίτητη η κλήση του ΕΚΑΒ, καθώς ο ίδιος δεν το επιθυμούσε.