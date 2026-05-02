Ανήρτησε βίντεο όπου κινούνταν με 240χλμ για να καυχηθεί αλλά τον «τσίμπησε» η ΕΛΑΣ και του πήρε τη μηχανή

Ένας 37χρονος οδηγός μηχανής κατέγραψε τον εαυτό του να κινείται με πάνω από 240 χλμ/ώρα με τη μηχανή του, με το βίντεο, ωστόσο, να φτάνει μέχρι την αστυνομία, που τον εντόπισε και του κατάσχεσε το όχημα.

Ο 37χρονος ανήρτησε το βίντεο σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης, κάτι που βοήθησε τις Αρχές στην ταυτοποίησή του και την καταγραφή των παραβάσεών του.

Ειδικότερα, και σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. ταυτοποίησαν 37χρονο ημεδαπό ο οποίος εμφανιζόταν στο βίντεο να αναπτύσσει ιλιγγιώδη ταχύτητα και να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς

Στα βίντεο εμφανιζόταν να κινείται στην Παλαιά Εθνική οδό Ελευσίνας – Θήβας και ανέπτυσσε ιλιγγιώδη ταχύτητα, άνω των 240 χλμ/ώρα και πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς οδηγούς.

Επιπλέον, παραβίαζε τη διπλή διαχωριστική γραμμή και κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προσπερνώντας άλλα οχήματα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και προτροπή σε τέλεση αδικήματος κατ’ εξακολούθηση.

Ακόμα, την Πέμπτη (30/04) εντοπίστηκε και κατασχέθηκε η επίμαχη δίκυκλη μοτοσυκλέτα στην περιοχή της Νίκαιας.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

