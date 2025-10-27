Σοβαρές ανησυχίες έχουν προκύψει για τη στατική επάρκεια του σταθμού «Μοναστηράκι», ενός από τους πλέον κεντρικούς κόμβους του δικτύου μετρό της Αθήνας.

Σύμφωνα με πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα», οι πρόσφατες επιθεωρήσεις ειδικών αποκάλυψαν σημαντικές φθορές στον μεταλλικό σκελετό της οροφής, οι οποίες ενδέχεται να εγκυμονούν κινδύνους για εργαζόμενους και επιβάτες.

Τα ευρήματα των ελέγχων

Οι ειδικοί που πραγματοποίησαν τους ελέγχους εντόπισαν εκτεταμένη οξείδωση στις σιδηροδοκούς, καθώς και διόγκωση των διατομών τους, κυρίως στα τμήματα που συνδέουν τη Γραμμή 1 του ΗΣΑΠ με τη Γραμμή 3 του μετρό.

Τα προβλήματα φαίνεται να σχετίζονται με την υγρασία που διαπερνά τους τοίχους, καθώς δίπλα από τον σταθμό ρέει υπόγεια ο ποταμός Ηριδανός.

Παράλληλα, δεν αποκλείεται οι φθορές να οφείλονται είτε σε αστοχία υγρομόνωσης της πλατείας Μοναστηρακίου είτε σε αδυναμίες του σχεδιασμού της οροφής που κατασκευάστηκε για τη Γραμμή 3.

Σίδερα ενός αιώνα

Η ανησυχία εντείνεται από το γεγονός ότι η μεταλλική οροφή των αποβάθρων της Γραμμής 1, όπου εντοπίζονται τα προβλήματα, στηρίζει το κεντρικό κτίριο του σταθμού.

Η αρχική κατασκευή χρονολογείται από τον 19ο αιώνα, ενώ ήδη από το 1952 υπήρχαν σχέδια για ενίσχυση των μεταλλικών στοιχείων, τα οποία όμως δεν υλοποιήθηκαν ποτέ. Οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν είναι ακόμη δυνατό να εκτιμηθεί με ακρίβεια το μέγεθος του κινδύνου.

Ωστόσο, μέσα στους επόμενους δύο μήνες αναμένεται να ολοκληρωθεί η μελέτη που θα αποτυπώσει πλήρως την κατάσταση της κατασκευής.

Η απάντηση της ΣΤΑΣΥ

Με αφορμή τα δημοσιεύματα, η διοίκηση της ΣΤΑΣΥ εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναγνωρίζει τις φθορές αλλά υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τους επιβάτες.

Όπως σημειώνεται, ο σταθμός «Μοναστηράκι» παρουσιάζει διαχρονικά φθορές λόγω παλαιότητας και υγρασίας, ενώ ο μεταλλικός φορέας του στεγάστρου είχε ενισχυθεί το 2000, κατά την κατασκευή της Γραμμής 3.

Οι αυτοψίες των τεχνικών συνεργείων και οι αναφορές επιβατών ανέδειξαν την ανάγκη για συνολικές παρεμβάσεις, χωρίς ωστόσο να τίθεται ζήτημα άμεσης επικινδυνότητας.

Η ΣΤΑΣΥ επισημαίνει ότι έχουν ήδη ανατεθεί μελέτες που θα αποτυπώσουν λεπτομερώς την υφιστάμενη κατάσταση και θα καθορίσουν τις τεχνικές λύσεις που θα εφαρμοστούν.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα ανακαίνισης, το οποίο περιλαμβάνει ενίσχυση υδρορροών, εργασίες επιχρισμάτων και χρωματισμού, επισκευή θυρών, περιορισμό του κενού μεταξύ συρμού και αποβάθρας, καθώς και αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών με νέας τεχνολογίας LED.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ:

«- Ο σταθμός της Γραμμής 1 του Μετρό "Μοναστηράκι" εμφανίζει διαχρονικά συνεχείς φθορές στην τοιχοποιία και το μεταλλικό στέγαστρο, λόγω παλαιότητας (τέλη του 19ου αιώνα) και υγρασίας, που δημιουργεί η εισροή υδάτων από το επίπεδο της πλατείας. Ο μεταλλικός φορέας του στεγάστρου ενισχύθηκε το 2000, κατά την κατασκευή του σταθμού της Γραμμής 3 του Μετρό.

- Οι επιτόπιες αυτοψίες των τεχνικών συνεργείων της ΣΤΑ.ΣΥ και οι αναφορές επιβατών και μέσω της πλατφόρμας report.oasa.gr κατέδειξαν την ανάγκη συνολικών παρεμβάσεων στον σταθμό Μοναστηράκι (Γραμμή 1 Μετρό), δίχως να συντρέχει άμεσος κίνδυνος για τους χρήστες του.

- Η ΣΤΑ.ΣΥ ανέθεσε σε πρώτη φάση την εκπόνηση μελετών, που θα αποτιμήσουν και θα αποτυπώσουν λεπτομερώς την υφιστάμενη δομική κατάσταση του σταθμού (κλειστοί χώροι, μεταλλικό στέγαστρο) και θα καθορίσουν τις τεχνικές λύσεις και παρεμβάσεις, στις οποίες θα προχωρήσει η εταιρεία.

- Παράλληλα, για τη συνολική ανακαίνιση του σταθμού, υλοποιείται αυτήν την περίοδο ένα πλέγμα τεχνικών παρεμβάσεων, που περιλαμβάνει την τοποθέτηση πρόσθετων ενισχυτικών υδρορροών, εργασίες επιχρισμάτων και χρωματισμού, την επισκευή των ξύλινων εξωτερικών θυρών, την εφαρμογή τεχνικής λύσης για τον περιορισμό του κενού μεταξύ συρμού και αποβάθρας, καθώς και την αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών και λαμπτήρων φθορίου με φωτιστικά και λαμπτήρες τεχνολογίας Led».