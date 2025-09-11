Ένας σεισμός στο Χαλάνδρι και άλλος ένας στην Κηφισιά, στη διάρκεια της νύχτας, με χρονική απόσταση περίπου δύο ώρες ο ένας από τον άλλο, ήταν αρκετοί για να ανησυχήσουν τους κατοίκους της πρωτεύουσας.

Η πρώτη δόνηση σημειώθηκε στις 11:33 τη νύχτα. Αρχικά η αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, «έδωσε» το επίκεντρο του σεισμού στο Γαλάτσι. Το μέγεθος της συγκεκριμένης δόνησης υπολογίστηκε στα 2,1 Ρίχτερ.

Αργότερα η αναθεωρημένη λύση έδωσε ως επίκεντρο το Χαλάνδρι και συγκεκριμένα στην περιοχή 2 χιλιόμετρα δυτικά – νοτιοδυτικά της πόλης (στα όρια με τη Φιλοθέη), με το εστιακό βάθος στα 11,5 χιλιόμετρα.

Περίπου στη 1:40 το ξημέρωμα της Πέμπτης ακολούθησε και δεύτερος σεισμός στα Βόρεια Προάστια της πρωτεύουσας. Αυτή τη φορά το επίκεντρο εντοπίστηκε μόλις 1 χιλιόμετρο βόρεια της Κηφισιάς.

Ο σεισμός είχε μέγεθος 2,5 Ρίχτερ και το εστιακό του βάθος υπολογίστηκε στα 11,1 χιλιόμετρα.

Και στους δύο σεισμούς οι κάτοικοι (σχεδόν ολόκληρης) της Αθήνας ανησύχησαν καθώς και το βουητό που συνόδευε τις δονήσεις ήταν έντονο αλλά και το τράνταγμα που προκλήθηκε αρκετά δυνατό.