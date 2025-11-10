Άννα Φόνσου: «Ο ιερέας που κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών είχε επισκεφθεί το Σπίτι του Ηθοποιού»

Μία υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην κοινή γνώμη απασχολεί τις αρχές, μετά τη σύλληψη ενός πρώην μοντέλου και γνωστού ιερέα, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε οργανωμένο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών.

Ο 46χρονος, που είχε αποκτήσει δημοσιότητα μέσα από τηλεοπτικές εμφανίσεις και τα κοινωνικά δίκτυα, κατηγορείται ότι αξιοποιούσε την ιδιότητά του ως κληρικός για να αποκρύπτει ποσότητες ναρκωτικών ακόμη και σε χώρους λατρείας.

Στην εκπομπή «Εξελίξεις τώρα» με την Αναστασία Γιάμαλη, η Άννα Φόνσου μίλησε για την προσωπική της εμπειρία με τον συγκεκριμένο ιερέα, όταν εκείνος είχε επισκεφθεί το «Σπίτι του Ηθοποιού».

«Δεν τον γνώριζα απλώς. Ήρθε μια μέρα στο Σπίτι του Ηθοποιού με έναν άλλον παπά και τη μητέρα του και είπε “τι ωραία εδώ, θέλω να μου κάνετε ένα μεγάλο τραπέζι”. Μου λέει “έχουμε φέρει μια πίτα του Αγίου Φανουρίου”, δεν ξέρω ποιανού Αγίου, τελοσπάντων”.

Και λέει “εγώ λειτουργώ στο Περιστέρι”. Δεν θυμάμαι. “Αν θέλετε, να ‘ρθειτε ή αν θέλετε ποτέ, να σας κάνουμε ένα τραπέζι για τους φιλοξενούμενους”. Μου έδωσε το τηλέφωνο του, όμως δεν το έγραψα και δεν τον πήρα ποτέ», περιέγραψε αρχικά η Άννα Φόνσου.

«Δεν τον πήρα γιατί πονηρεύτηκα κάτι, αλλά γιατί δεν χρειαζόταν να ‘ρθει να μας κάνει ένας παπάς το τραπέζι. Μόνος του μας προσέγγισε, βέβαια, ήταν ωραίος και ψηλός», εξήγησε η Άννα Φόνσου.