Άννα Κυριακού: Συγκίνηση στην κηδεία της «θείας Μπεμπέκας» - «Λύγισε» ο γιος της

Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε η κηδεία της Άννα Κυριακού, της «θείας Μπεμπέκας». Λύγισε ο γιος της μιλώντας στις κάμερες.

Κηδεία Άννας Κυριακού
Κηδεία Άννας Κυριακού | NDPPHOTO / NDP PHOTO
Το τελευταίο αντίο στην αγαπημένη Άννα Κυριακού, την τηλεοπτική «θεία Μπεμπέκα» από τις «Τρεις Χάριτες», είπαν νωρίτερα σήμερα Τετάρτη (15/10) σε κλίμα συγκίνησης συγγενείς και φίλοι.

Η κηδεία της Άννας Κυριακού πραγματοποιήθηκε στις 11.00 στο Α' Νεκροταφείο και εκεί ήταν από νωρίς ο γιος της, Χρήστος Αποστολίδης, αλλά και πλήθος κόσμου, επώνυμοι και μη.

Μιλώντας στις κάμερες ο Χρήστος Αποστολίδης είπε χαρακτηριστικά: «Είμαι πολύ συγκινημένος. Μια ζωή γεμάτη. Εκπλήρωσε και το όνειρο ζωής της που ήταν η βιογραφία της. Αγαπήθηκε από όλον τον κόσμο. Όταν πήρε στα χέρια της τη βιογραφία της, δεν κοιμήθηκε καθόλου όλο το βράδυ. Έτσι μου είχε πει τότε».

Ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, ο Μιχάλης Ρέππας, ο Θανάσης Παπαθανασίου, η Νάντια Μουρούζη, ο Σπύρος Μπιμπίλας είναι μόνο μερικοί από τους επώνυμους που βρέθηκαν στο Α' Νεκροταφείο για να αποχαιρετήσουν την Άννα Κυριακού που έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα (13/10) σε ηλικία 96 ετών.

Δείτε φωτογραφίες:

Κηδεία Άννας Κυριακού
Κηδεία Άννας Κυριακού | ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
Κηδεία Άννας Κυριακού
Κηδεία Άννας Κυριακού | ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
Κηδεία Άννας Κυριακού
Κηδεία Άννας Κυριακού
| ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
Χρήστος Αποστολίδης Σπύρος Μπιμπίλας
Χρήστος Αποστολίδης - Σπύρος Μπιμπίλας | NDPPHOTO / NDP PHOTO
γιος Άννας Κυριακού Αλέξανδρος Αντωνόπουλος
Χρήστος Αποστολίδης - Αλέξανδρος Αντωνόπουλος | ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
Αλέξανδρος Αντωνόπουλος
Αλέξανδρος Αντωνόπουλος | NDPPHOTO / NDP PHOTO
Νάντια Μουρούζη
Νάντια Μουρούζη | NDPPHOTO / NDP PHOTO
Θανάσης Παπαθανασίου - Μιχάλης Ρέππας
Θανάσης Παπαθανασίου - Μιχάλης Ρέππας | NDPPHOTO / NDP PHOTO

 

ΕΛΛΑΔΑ