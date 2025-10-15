Άννα Κυριακού: Συγκίνηση στην κηδεία της «θείας Μπεμπέκας» - «Λύγισε» ο γιος της

Το τελευταίο αντίο στην αγαπημένη Άννα Κυριακού, την τηλεοπτική «θεία Μπεμπέκα» από τις «Τρεις Χάριτες», είπαν νωρίτερα σήμερα Τετάρτη (15/10) σε κλίμα συγκίνησης συγγενείς και φίλοι.
Η κηδεία της Άννας Κυριακού πραγματοποιήθηκε στις 11.00 στο Α' Νεκροταφείο και εκεί ήταν από νωρίς ο γιος της, Χρήστος Αποστολίδης, αλλά και πλήθος κόσμου, επώνυμοι και μη.
Άννα Κυριακού: Η πρόσφατη φωτογραφία που ανέβασε ο γιος της ηθοποιού και η τελευταία της επιθυμία
Μιλώντας στις κάμερες ο Χρήστος Αποστολίδης είπε χαρακτηριστικά: «Είμαι πολύ συγκινημένος. Μια ζωή γεμάτη. Εκπλήρωσε και το όνειρο ζωής της που ήταν η βιογραφία της. Αγαπήθηκε από όλον τον κόσμο. Όταν πήρε στα χέρια της τη βιογραφία της, δεν κοιμήθηκε καθόλου όλο το βράδυ. Έτσι μου είχε πει τότε».
Ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, ο Μιχάλης Ρέππας, ο Θανάσης Παπαθανασίου, η Νάντια Μουρούζη, ο Σπύρος Μπιμπίλας είναι μόνο μερικοί από τους επώνυμους που βρέθηκαν στο Α' Νεκροταφείο για να αποχαιρετήσουν την Άννα Κυριακού που έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα (13/10) σε ηλικία 96 ετών.
Δείτε φωτογραφίες:
