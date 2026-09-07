Άννα Ροκοφύλλου στο Reader: «Κανένας φοιτητής δεν θα μείνει χωρίς στέγη»

Η Άννα Ροκοφύλλου, πρόεδρος του ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ), βρέθηκε στο περίπτερο του Politis Group κατά τη διάρκεια της 90ής ΔΕΘ και μίλησε στο Reader για τη φοιτητική στέγη.

Όπως αρχικά ανέφερε «δεν υπάρχει περίπτωση κανένας φοιτητής να μείνει χωρίς στέγη, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εμείς ξεκινήσαμε την πρώτη μεγάλη μας ανακαίνιση στη φοιτητική εστία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ένα εμβληματικό κτήριο στην οδό Πατησίων στην Αθήνα. Η μεγάλη ανακαίνιση που ξεκινάμε είναι αξίας 25.000.000 ευρώ».

Συνέχισε λέγοντας ότι «τώρα ξεκίνησε η μετεγκατάσταση των φοιτητών, γιατί σεβαστήκαμε ότι οι άνθρωποι είχανε τις εξετάσεις τους. Τους μεταφέραμε όλους είτε σε ιδιωτικές φοιτητικές εστίες τις οποίες νοικιάσαμε γι' αυτό τον λόγο, είτε σε δύο άλλες φοιτητικές εστίες που τους φιλοξένησαν.

Άρα όπως βλέπετε δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να μείνει κάποιος φοιτητής που να μην έχει που να στεγαστεί. Ίσα ίσα ήταν πολύ καλύτερες οι συνθήκες».



Μιλώντας για τις νέες κλίνες, στις οποίες αναφέρθηκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για 8.500 κλίνες που έρχονται τώρα, είναι καινούριες κλίνες, πέρα από τις ανακαινίσεις». Επίσης ανέφερε ότι «είμαστε πολύ χαρούμενοι και για τις ανακαινίσεις».



Επίσης τόνισε ότι «Έχουμε ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Κλιματικό Ταμείο της Κομισιόν και μας έχει εγκρίνει σχέδιο 220 εκατομμυρίων ευρώ, για να ανακαινίσουμε όλες μας τις εστίες.

Από την άνοιξη που έρχεται ξεκινάνε όλες οι διαδικασίες που χρειάζεται, ώστε πλέον σε ένα, άντε σε δύο χρόνια, νομίζω ότι θα έχουν ολοκληρωθεί οι ανακαινίσεις των τωρινών εστιών, γιατί δεν ήταν σε πολύ καλή κατάσταση».