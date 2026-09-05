Η επίσκεψη Μητσοτάκη στα περίπτερα της ΔΕΘ: Η φόρμουλα, η ρετσίνα και ο Απόλλων Καλαμαριάς

Την καθιερωμένη βόλτα στα περίπτερα της ΔΕΘ 2026 πραγματοποιεί αυτή τη ώρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού πριν από λίγο έγινε γνωστό πως εισήρθε στον εκθεσιακό χώρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ξενάγησής του επισκέφθηκε το περίπτερο της Caravania, όπου μπήκε στο εσωτερικό ενός τροχόσπιτου, ήπιε ρετσίνα αφιλτράριστη, ενώ επισκέφτηκε το περίπτερο του Απόλλωνα Κάλαμαριάς που πήρε δώρο μια μπάλα και μια φανέλα της ομάδας. Φυσικά την προσοχή του τράβηξε και ένα μονοθέσιο της Formula 4.

«Το σχέδιο ανάπλασης του χώρου της ΔΕΘ και δημιουργίας μητροπολιτικού πάρκου είναι οραματικό και όσον αφορά τη Διεθνή Εκθεση και όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη συνολικά», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια της συνάντησης που είχε με τη διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo.

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«Είναι ένα σχέδιο, το οποίο καθιστά τη ΔΕΘ και τον εκθεσιακό χώρο μοναδικό για τα δεδομένα πολλών μεγάλων πόλεων, διότι δεν είναι συχνό να υπάρχει εκθεσιακός χώρος αυτής της ποιότητας στο κέντρο μιας πόλης. Κι εδώ, έχουμε την ευκαιρία να τοποθετήσουμε τις υποδομές της ΔΕΘ στο επίκεντρο των αντίστοιχων ανταγωνιστικών χώρων σε όλη την Ευρώπη και προφανώς, να αυξήσουμε και πολύ τον εμπορικό όγκο της οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης», συμπλήρωσε.

ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι το μεγάλο στοίχημα είναι η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, σημείωσε ότι είμαστε σε ένα καλό σημείο, έγιναν τεράστια βήματα τον χρόνο που πέρασε και εξέφρασε την πεποίθηση ότι το 2030, που είναι μία ημερομηνία ορόσημο και για την κυβέρνηση, θα μπορούμε να μιλάμε για μία παρέμβαση, η οποία θα αλλάξει συνολικά όλη την όψη της Θεσσαλονίκης.

«Ανοίγουμε το κεφάλαιο της ΔΕΘ του επόμενου αιώνα», είπε ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo Χρήστος Τσεντεμεΐδης, ο οποίος ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για τα χαρακτηριστικά της φετεινής διοργάνωσης και το έργο της ανάπλασης του χώρου και της δημιουργίας του μητροπολιτικού πάρκου.

Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ 2026 | Eurokinissi

Σχετικά με το σχέδιο για το μέλλον της ΔΕΘ-Helexpo και το όραμα για τη Θεσσαλονίκη, μίλησε ο διευθύνων σύμβουλος Ανδρέας Μαυρομμάτης.

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Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης χαρακτήρισε «κατάκτηση» το γεγονός ότι έγινε διαβούλευση και εισακούστηκαν οι απόψεις των φορέων της πόλης για την ανάπλαση. Μεγαλύτερη «κατάκτηση», είπε πως είναι και το ότι «υπάρχει αποφασιστικότητα και μπορούμε να σταματούμε τις συζητήσεις για να κάνουμε αυτά που θέλουν οι πολίτες».

Κυριάκος Μητσοτάκης στην ΔΕΘ 2026 | Eurokinissi

Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ 2026 | Eurokinissi

Ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Γιουτίκας τόνισε ότι «επιτέλους βλέπουμε να σχεδιάζονται έργα , να υλοποιούνται και να τελειώνουν».

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός παρέστη στην τελετή αγιασμού για την έναρξη λειτουργίας της 90ης ΔΕΘ, όπου χοροστάτησε ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, ο οποίος ανέγνωσε μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθλομαίου.

90ή ΔΕΘ - Οι θεματικές ενότητες

Στις «Γεύσεις από Ελλάδα» παρουσιάζονται προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης και τοπικοί συνεταιρισμοί, ενώ η ενότητα «Γαστρονομία και Διατροφή» εστιάζει στα σύγχρονα διατροφικά πρότυπα, τα τρόφιμα και τα ποτά.

Ο κλάδος της «Ενέργειας και Κυκλικής Οικονομίας» έχει φέτος αξιοσημείωτη εκπροσώπηση με λύσεις θέρμανσης, ψύξης και πράσινων υποδομών.

Η ενότητα «Έπιπλα και Οικιακός Εξοπλισμός» προβάλλει τις νέες τάσεις στο design και τη διακόσμηση. Μια ξεχωριστή προσθήκη της φετινής διοργάνωσης είναι η νέα θεματική ενότητα της «Οικονομίας» στο Περίπτερο 13, η οποία στοχεύει στην προσέλκυση ιδιωτικών επιχειρήσεων, εστιάζοντας στην οικονομική διακυβέρνηση, τη φορολογική συμμόρφωση και τη διαφάνεια.

Στις ενότητες της 90ής ΔΕΘ εντάσσονται και οι «Δημόσιοι Φορείς και Οργανισμοί», το αφιέρωμα «Cosmos και Διεθνείς Συμμετοχές», η «Akademia» για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο τομέας «Τεχνολογία, Έρευνα και Καινοτομία» για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, τα ερευνητικά κέντρα και τις έξυπνες εφαρμογές, και τέλος οι «Λιανικές Πωλήσεις» καταναλωτικών προϊόντων και ειδών δώρου.

Το Περίπτερο 17 θα αποτελέσει έναν ενιαίο κόμβο Εκπαίδευσης, Τεχνολογίας, Έρευνας και Καινοτομίας, όπου σημαντική θέση έχουν και οι Περιφέρειες Αττικής, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου, ενώ στην 90ή ΔΕΘ συμμετέχει και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Στις καινοτομίες της 90ής ΔΕΘ συγκαταλέγεται η Wellness & Fitness Arena στο Περίπτερο 16, ένας βιωματικός χώρος εστιασμένος στην υγεία, τη διατροφή και τον αθλητισμό, με συνεχή δραστηριότητα και τις εννέα ημέρες της διοργάνωσης.

Η επιχειρηματική διάσταση της ΔΕΘ ενισχύεται μέσω του προγράμματος προκαθορισμένων επιχειρηματικών συναντήσεων που η ΔΕΘ-HELEXPO συνδιοργανώνει με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος και το δίκτυο Enterprise Europe Network, εστιάζοντας σε τομείς όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η φαρμακοβιομηχανία και ο τουρισμός. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει επίσης το πρόγραμμα επιχειρηματικών επαφών με τις συμμετέχουσες ιαπωνικές εταιρείες.