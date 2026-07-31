Βοιωτία: Εκκένωση του Αγίου Βασιλείου δια θαλάσσης - «Θα γίνουμε νέο Μάτι», λένε οι εγκλωβισμένοι

Δραματική είναι η κατάσταση με τα δύο πύρινα μέτωπα στη Βοιωτία, όπου ξεκίνησαν από την Ξηρονομή και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρση έχουν φτάσει και στον οικισμό του Αγίου Βασιλείου.

Ήδη, δύο προειδοποιητικά μηνύματα έχουν σταλεί από το 112, για ετοιμότητα και απομάκρυνση των κατοίκων και στο σημείο έχει επιχειρήσει η Πυροσβεστική.

Ο Γιώργος Ντασιώτης είναι ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ενημέρωσε ότι το χωριό εκκενώνεται με πλωτά μέσα, μέσω θαλάσσης καθώς δεν υπάρχει άλλη πρόσβαση.

Η επιχείρηση, γίνεται με σκάφη του Λιμενικού Σώματος, και ιδιωτικά σκάφη όπου οδηγούνται προς την παραλία της Λιβαδόστρας. Λόγω των νέων εστιών φωτιάς, και λόγω της έντασής της λόγω των ανέμων, οι υπόλοιπες διέξοδοι δεν μπορούν να αξιοποιηθούν.

Φωτιά στη Βοιωτία: Κραυγή αγωνίας από τους κατοίκους

«Είμαστε στο λιμάνι. Μας έχουν συγκεντρώσει όλους εδώ. Όταν ρώτησα την πολιτική προστασία ''και να περιμένουμε τι;'' δεν ήξερε να μου απαντήσει. Μου έλεγε πηγαίντε βρείτε τον Περιφερειάρχη.

Έχουμε συγκεντρωθεί εδώ πάνω από 200 άτομα, έχει έρθει ένα σκάφος του Πυροσβεστικού Σώματος και έχει πάρει 20, 30 άτομα και οι υπόλοιποι περιμένουμε πάνω από το λιμάνι, οι φωτιές έχουν φτάσει στα σπίτια.

Κάποιοι κάτοικοι έχουν παραμείνει στα σπίτια τους, αρνούνται να φύγουν.

Έχουμε συγκεντρωθεί εδώ πάνω από 200 άτομα, έχει έρθει ένα σκάφος του Πυροσβεστικού Σώματος και έχει πάρει 20, 30 άτομα και οι υπόλοιποι περιμένουμε πάνω από το λιμάνι, οι φωτιές έχουν φτάσει στα σπίτια.

Θα γίνουμε το νέο Μάτι. Θα καούμε ζωντανοί. Έχει έναν δρόμο διαφυγής το χωριό, ο οποίος είχε κλείσει από τις 08:30 το πρωί.

Η μόνη διαφυγή είναι από τη θάλασσα. Θα καούμε ζωντανοί» δήλωσε κάτοικος του Αγίου Βασιλείου στον τηλεοπτικό σταθμό του OPEN.