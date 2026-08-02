Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του ηλικιωμένου άνδρα ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός με τραύματα στο όχημά του στα Άνω Λιόσια.

Ο 72χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο πίσω κάθισμα του οχήματός του. Από την εξέταση, φάνηκε ότι φέρει τραύματα στην κοιλιακή χώρα αλλά και στο κεφάλι.

Η αστυνομία κάνει ενδελεχή έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών που ευθύνονται για τον θάνατό του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΑΝΤ1, η έρευνα έχει επικεντρωθεί στο ευρύτερο περιβάλλον του, σε μία προσπάθεια να λυθεί η περίεργη υπόθεση.

Ο 72χρονος αναμένεται να υποβληθεί σε νεκροψία-νεκροτομή για να διαλευκανθούν τα αίτια του θανάτου του.