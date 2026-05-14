Σε σοκ βρίσκεται η γειτονιά των Άνω Πατησίων, μετά το τρομακτικό τροχαίο δυστύχημα, που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στη συμβολή των οδών Ορφανίδου και Ηρακλείου.



Η 79χρονη γυναίκα που παρασύρθηκε από το φορτηγό ήταν μια εξαιρετικά αγαπητή κυρία της περιοχής, η οποία εκείνη την ώρα πήγαινε σιγά-σιγά προς το αγαπημένο της ορθοπεδικό μαγαζί, έχοντας πάντα μαζί της τον σκύλο της.



Σύμφωνα με μαρτυρία περιοίκου που ήταν κοντά στο σημείο, η άτυχη γυναίκα επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο ενώ το φανάρι ήταν ακόμα κόκκινο για τα οχήματα. Ωστόσο, το φανάρι άναψε πράσινο ακριβώς τη στιγμή που εκείνη βρισκόταν μπροστά από το βαρύ όχημα.

Ο οδηγός του φορτηγού, λόγω του μεγάλου ύψους του οχήματος, φαίνεται πως δεν την είδε, καθώς η 79χρονη βρισκόταν στο «νεκρό σημείο» της ορατότητάς του. Με το που ξεκίνησε το φορτηγό, την παρέσυρε.

«Την ήξερα τη γυναίκα, 45 χρόνια μένω εδώ»

«Άκουσα τον θόρυβο, γύρισα το κεφάλι και κατάλαβα αμέσως τι είχε συμβεί» περιγράφει συγκλονισμένος ο ιδιοκτήτης του καταστήματος ορθοπεδικών ειδών, όπου κατευθυνόταν η γυναίκα.

Ο ίδιος, σε μια κίνηση σεβασμού, έτρεξε αμέσως έξω παίρνοντας σεντόνια από το μαγαζί του για να καλύψει τη σορό της γυναίκας που γνώριζε καλά. Όπως αναφέρει, η επικινδυνότητα του συγκεκριμένου σημείου είναι γνωστή σε όλους, καθώς γίνονται τουλάχιστον τρία με τέσσερα τροχαία την εβδομάδα. Παρά τις εκκλήσεις των κατοίκων στο δήμο για τοποθέτηση φαναριών ή καλύτερης σήμανσης, η κατάσταση παραμένει η ίδια, οδηγώντας σήμερα σε αυτή τη θανατηφόρα κατάληξη.



Το κλίμα στη γειτονιά των Άνω Πατησίων είναι βαρύ, με τους παλιούς κατοίκους να μιλούν για μια ήσυχη και καλοσυνάτη γυναίκα. Άνθρωπος που μένει στην περιοχή εδώ και 45 χρόνια δήλωσε σοκαρισμένος.

Οι οικείοι της 79χρονης ειδοποιήθηκαν άμεσα από τους γείτονες που τους γνώριζαν, ενώ αυτή την ώρα η μεγάλη αγωνία της γειτονιάς, πέρα από τον θρήνο, είναι να βρεθεί το σκυλάκι, ο Ριρής, που μέσα στον πανικό και τον θόρυβο της παράσυρσης χάθηκε από το σημείο.



Η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει τις έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το φορτηγό ξεκίνησε χωρίς να αντιληφθεί την πεζή, ενώ ο οδηγός παραμένει στη διάθεση των αρχών.