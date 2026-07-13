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Ανοίγουν την Τρίτη οι αιτήσεις των Ελλήνων του Εξωτερικού για τις εισαγωγικές στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Ανοίγει αύριο (14/07) η πλατφόρμα αίτησης των Ελλήνων του εξωτερικού που επιθυμούν να δώσουν εισαγωγικές εξετάσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

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Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων | (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
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Από την Τρίτη 14 Ιουλίου έως και την Τρίτη 21 Ιουλίου οι Έλληνες του Εξωτερικού που πληρούν τα κριτήρια υπαγωγής στις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων για εισαγωγή στην  Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις, αλλά και μηχανογραφικό δελτίο με τις σχολές που επιθυμούν να εισαχθούν με σειρά προτίμησης.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το υπουργείο Παιδείας σε ανακοίνωσή του, η ηλεκτρονική πλατφόρμα, την οποία οι υποψήφιοι θα αναζητήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://exams-expatriate.it.minedu.gov.gr, θα είναι προσβάσιμη όλο το 24ωρο, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής και το μηχανογραφίκο από το εξωτερικό χωρίς μετακίνηση στην Ελλάδα.Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘΑ την Τρίτη, στις 13:00.

Οι υποψήφιοι πριν την υποβολή, οφείλουν να μελετήσουν τις «Οδηγίες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό έτους 2026», οι οποίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘΑ, στον σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ/ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, προκειμένου να βεβαιωθούν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της κατηγορίας, όπου δηλώνουν ότι ανήκουν, και ότι διαθέτουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατηγορία τους.

Οι υποψήφιοι αφού συμπληρώσουν προσεκτικά στα πεδία της ηλεκτρονικής φόρμας τα στοιχεία που αφορούν την Αίτηση Συμμετοχής και το Μηχανογραφικό Δελτίο θα πρέπει να τα εκτυπώσουν σε δύο (2) αντίγραφα, να τα επανελέγξουν  και να τα υπογράψουν  σε όλες τις σελίδες. Ένα από τα δύο αντίγραφα το κρατούν οι ίδιοι.

Περισσότερες πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους, παρέχονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, mined.gov.gr.

 

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