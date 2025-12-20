Ανοιχτά διόδια και δωρεάν κολατσιό στο Μακρυχώρι: Οι αγρότες «κέρασαν» το ταξίδι στους οδηγούς

Οι αγρότες από τα μπλόκα της Θεσσαλίας συνεχίζουν με μαχητικότητα τις κινητοποιήσεις τους, χωρίς όμως να ξεχνούν την ανθρωπιά και το μεράκι, τείνοντας «κλάδον ελαίας» στους διερχόμενους οδηγούς.
Οι Έλληνες παραγωγοί αντικρούουν έμπρακτα το κυβερνητικό αφήγημα της κοινωνικής και οικονομικής επιδείνωσης λόγω των μπλόκων, κάνοντας τα ταξίδια των διερχόμενων οδηγών πιο...βολικά και από πριν, αφού ανοίγουν τις μπάρες των διοδίων για ελεύθερη διέλευση, και κερνούν και...υγιεινό σνακ.
Στο Μακρυχώρι Θεσσαλίας, οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας σήκωσαν τις μπάρες στα διόδια, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων έως τις 17:00, ενώ κάλυψαν και τις κάμερες των διοδίων.
Η απόφαση αυτή, σύμφωνα με τους ίδιους, εντάσσεται στην προσπάθεια να περιοριστεί η ταλαιπωρία των ταξιδιωτών, η οποία αυξάνεται όσο πλησιάζουν οι γιορτές, χωρίς ωστόσο να σηματοδοτεί υποχώρηση από τις κινητοποιήσεις τους.
Ακόμα, μοίραζαν στους οδηγούς δωρεάν μήλα παραγωγής τους, και τύγχαναν συντριπτικής υποστήριξης από τους πολίτες που έκαναν τη διαδρομή τους.
