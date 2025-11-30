Ανοιχτά σήμερα (30/11) τα καταστήματα - Το ωράριο λειτουργίας και τι ισχύει για σούπερ μάρκετ

Ανοιχτά θα είναι σήμερα Κυριακή (30/11) τα εμπορικά καταστήματα με τα περισσότερα να αναμένεται να λειτουργήσουν από τις 11:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα.

Τα μαγαζιά στα κέντρα θα έχουν διευρυμένο ωράριο, ανοίγοντας νωρίτερα, ενώ θα είναι ανοιχτά μέχρι τις 20:00 το βράδυ.

Τα εμπορικά κέντρα και τα mall θα είναι ανοιχτά μέχρι τις 20:00 το βράδυ.

Όσον αφορά τώρα τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, θα παραμείνουν κλειστές και ως εκ τούτου τα καταστήματα Σκλαβενίτης, MyMarket, Μασούτης, Γαλαξίας και ΑΒ Βασιλόπουλος δεν θα ανοίξουν.

Εξαίρεση αποτελούν τα καταστήματα της Lidl που θα είναι ανοιχτά, αλλά και σούπερ μάρκετ τύπου franchise, όπως τα AB Shop&Go και MyMarket Local, καθώς και μικρότερες αλυσίδες όπως τα Ok! Markets που θα λειτουργήσουν κανονικά σήμερα Κυριακή (30/11).