Ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα την Κυριακή, το ωράριο - Πώς θα λειτουργήσουν τη Μεγάλη Εβδομάδα

Ανοιχτά θα είναι τα εμπορικά καταστήματα την Κυριακή (05/04), λόγω του εορταστικού ωραρίου για το Πάσχα.

Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τις 11:00 έως τις 16:00, με στόχο τη διευκόλυνση των καταναλωτών σε μια περίοδο αυξημένης εμπορικής κίνησης.

Το ωράριο των καταστημάτων τη Μεγάλη Εβδομάδα

Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, τη Μεγάλη Εβδομάδα τα καταστήματα θα λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο.

Αναλυτικά:

Μεγάλη Δευτέρα: 09:00 έως τις 21:00

Μεγάλη Τρίτη: 09:00 έως τις 21:00

Μεγάλη Τετάρτη: 09:00 έως τις 21:00

Μεγάλη Πέμπτη: 09:00 έως τις 21:00

Μεγάλη Παρασκευή: 13:00 έως τις 19:00

Μεγάλο Σάββατο: 09:00 έως τις 15:00

Την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα θα παραμείνουν κλειστά λόγω αργίας.