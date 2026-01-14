Ανοιχτοί θερμαινόμενοι χώροι στον δήμο Πειραιά τις ημέρες του κρύου

Λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών, οι θερμαινόμενοι χώροι του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά και το Δήμο Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη, λειτουργούν σε 24ωρη βάση, από Δευτέρα 12-01-2026 μέχρι νεοτέρας, προσφέροντας φαγητό και ζεστά ροφήματα, για την προστασία των πολιτών από τις χαμηλές θερμοκρασίες, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Ε.Μ.Υ.

Κανένας άστεγος εκτεθειμένος στο κρύο. Στους χώρους επίσης δίνεται η ευκαιρία να κάνουν ζεστό μπάνιο και να πάρουν καθαρά ρούχα.

Ενημερώστε τους άστεγους της περιοχής σας και στείλτε τους στις σύγχρονες δομές του Ομίλου UNESCO Πειραιά και Νήσων στον Πειραιά, Μυκάλης 51 και Κοτυώρων 35 στη Νίκαια.