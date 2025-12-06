Άνοιξαν οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο»: Τι ώρα κλείνουν ξανά

Άνοιξαν πάλι οι σταθμοί του μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο», οι οποίοι ήταν κλειστοί από το πρωί στις 11:0, λόγω των μαθητικών και φοιτητικών κινητοποιήσεων για τη 17η επέτειο από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Με αφορμή περαιτέρω διαδηλώσεις, όπως ενημερώνει ο ΣΚΑΙ, οι εν λόγω σταθμοί του μετρό θα κλείσουν εκ νέου στις 17:00.

Οι συρμοί θα διέρχονται από τους σταθμούς αυτούς χωρίς στάση.

