Άνοιξαν οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο»: Τι ώρα κλείνουν ξανά

Τροποποιήσεις αναμένονται στα δρομολόγια του μετρό σήμερα λόγω της 17ης επετείου από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Άνοιξαν πάλι οι σταθμοί του μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο», οι οποίοι ήταν κλειστοί από το πρωί στις 11:0, λόγω των μαθητικών και φοιτητικών κινητοποιήσεων για τη 17η επέτειο από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. 

Με αφορμή περαιτέρω διαδηλώσεις, όπως ενημερώνει ο ΣΚΑΙ, οι εν λόγω σταθμοί του μετρό θα κλείσουν εκ νέου στις 17:00. 

Οι συρμοί θα διέρχονται από τους σταθμούς αυτούς χωρίς στάση. 
 

