Άνοιξαν τα διόδια Αφιδνών οι αγρότες: Η στιγμή που σηκώνουν τις μπάρες

«Επιδρομή» στα διόδια Αφιδνών έκαναν αγρότες από τα μπλόκα της Εύβοιας και της Θήβας, ανοίγοντας τις μπάρες και στα δύο ρεύματα για τους διερχόμενους οδηγούς.
Οι παραγωγοί έκαναν εντυπωσιακή εμφάνιση στο σημείο, με κόρνες και συνθήματα, ενώ άνοιξαν πανό, μπλοκάροντας δύο κεντρικές λωρίδες, όπως καταγράφει η κάμερα του Orange Press.
