Άνοιξε ο σταθμός του Μετρό «Ευαγγελισμός: Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα

Σε λειτουργία τέθηκε ξανά ο σταθμός του Μετρό «Ευαγγελισμός».
Ο σταθμός είχε τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας λόγω τεχνικής βλάβης σε κυλιόμενη κλίμακα που προκάλεσε έκλυση καπνού, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.
Οι συρμοί διέρχονταν από τον σταθμό χωρίς στάση.
Το πρόβλημα διήρκησε για περίπου 25 λεπτά προκαλώντας ταλαιπωρία στους επιβάτες καθώς σημειώθηκε σε ώρα αιχμής.
