«Άνοιξε» σπίτι στα Άνω Πατήσια κατά τη διάρκεια ρεπορτάζ: Τον σταμάτησε ρεπόρτερ

Μία «live» διάρρηξη σε διαμέρισμα στα Άνω Πατήσια κατέγραψε δημοσιογράφος και τηλεοπτικό συνεργείο του Star, με τον επίδοξο ληστή να ακινητοποιείται από διερχόμενους πολίτες κα τον ρεπόρτερ.

Όλα άρχισαν, όταν μία ηλικιωμένη επέστρεψε στο σπίτι της στα Άνω Πατήσια, και ξαφνικά είδε πως ένας άνδρας βρισκόταν μέσα. «Τι θέλεις μέσα στο σπίτι μου. Εσύ τα έσπασες τα γυαλιά;» τον ρωτάει μεταξύ άλλων.

«Πώς μπήκατε μέσα, ρωτάει ρεπόρτερ» ρώτησε με τη σειρά του ο ρεπόρτερ του Star, με τον επίδοξο διαρρήκτη να απαντά πως καθαρίζει τον χώρο, ενώ προσπαθεί να ξεφύγει από τις κάμερες.

Όπως έγινε γνωστό, το τηλεοπτικό συνεργείο του Star φέρεται να βρισκόταν στα Άνω Πατήσια για άλλο ρεπορτάζ, και μαζί με άλλους πολίτες κάλεσαν την αστυνομιά, ακινητοποιώντας τον διαρρήκτη.

Οι Αρχές έφτασαν στο σημείο, συνέλαβαν τον διαρρήκτη, ενώ κατά τη διάρκεια των ερευνών στο σακίδιό του, διαπιστώθηκε πως έφερε εργαλεία διάρρηξης.