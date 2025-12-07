Ανταλλαγή πυροβολισμών στο Ίλιον: Τρεις κάλυκες στο σημείο

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Ίλιον.
Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, περίπου στις 20:30 ειδοποιήθηκε το κέντρο 'Αμεσης Δράσης για πυροβολισμούς στην οδό Αιάκου.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις που εντόπισαν τρεις κάλυκες ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.
Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε μετά από διαμάχη μεταξύ Ρομά.
- Η παλιά καραβάνα που έδιωξε την ψύχρα ανάμεσα σε Γιώργο Λιάγκα και Γρηγόρη Αρναούτογλου
- Η αποκάλυψη του Αλέξη Παπαχελά στην «Καθημερινή» για την υγεία του
- Το ελληνικό χωριό που βουλιάζει: Η εκκλησία μοιάζει με τον Πύργο της Πίζας
- Ντιρέκτ από μποξέρ με OnlyFans: «Να γιατί ο άντρας μου δεν έχει πρόβλημα που κοιμάμαι με άλλους»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.