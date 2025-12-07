Μενού

Ανταλλαγή πυροβολισμών στο Ίλιον: Τρεις κάλυκες στο σημείο

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα την Κυριακή (07/12) στο Ίλιον μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς.

Αστυνομικοί έχουν αποκλείσει σημείο εγκλήματος | Eurokinissi/ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΕΜΠΑΠΗΣ
Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Ίλιον.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, περίπου στις 20:30 ειδοποιήθηκε το κέντρο 'Αμεσης Δράσης για πυροβολισμούς στην οδό Αιάκου.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις που εντόπισαν τρεις κάλυκες ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε μετά από διαμάχη μεταξύ Ρομά.

