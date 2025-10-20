Μενού

«Αντεπίθεση» από την Πολυζωγοπούλου: Ζητά 600.000 ευρώ από τον Απόστολο Λύτρα - Αναβλήθηκε η δίκη

Αναβλήθηκε για τις 8 Δεκεμβρίου η δίκη για την αγωγή που είχε καταθέσει ο Απόστολος Λύτρας.

Ο Απόστολος Λύτρας
Απόστολος Λύτρας | EUROKINISSI / ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ
Αναβλήθηκε για τις 8 Δεκεμβρίου η δίκη για την αγωγή ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ που έχει καταθέσει ο Απόστολος Λύτρας κατά της πρώην συζύγου του Σοφίας Πολυζωγοπούλου. 

Υπενθυμίζεται ότι, ο Απόστολος Λύτρας, ο οποίος τον Ιούνιο του 2024 ομολόγησε πως ξυλοκόπησε άγρια την πρώην σύζυγό του και στη συνέχεια προφυλακίστηκε, διεκδικεί μέσω της αγωγής ποσοστά από ακίνητα που βρίσκονται στο όνομα της Σοφίας Πολυζωγοπούλου, υποστηρίζοντας πως αγοράστηκαν με δικά του χρήματα.

Ωστόσο, ο δικηγόρος της Σοφίας Πολυζωγοπούλου, Νίκος Αλεξανδρής, μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό» του ANT1 για την αγωγή που κατέθεσε και η δική τους πλευρά, ύψους 600.000 ευρώ.

«Όλους αυτούς τους μήνες η Σοφία δεν μιλάει, κάθεται, λοιδορείται, υπομένει καρτερικά, έχει αφιερωθεί στο παιδί και τη δουλειά της, κάποια στιγμή βέβαια η δράση γεννά αντίδραση. Η Σοφία λοιπόν έκανε κι αυτή αγωγή, ζητώντας αυτά που δικαιούται και το δικαστήριο υποχρεωτικά πήγε για να συνεκδικαστεί με την αγωγή της Σοφίας τον Δεκέμβριο.

Ζητάει τη συμβολή της στην επαύξηση της περιουσίας του κύριου Λύτρα. Είναι γύρω στις 600.000», δήλωσε

 

 

 

