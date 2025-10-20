Μια συγκινητική πράξη αλληλεγγύης εκτυλίχθηκε στο δρομολόγιο Χανιά – Πειραιάς, συγκινώντας όσους την έζησαν αλλά και χιλιάδες ανθρώπους στα κοινωνικά δίκτυα.

Όπως κατέγραψε σε ανάρτησή του ο φωτορεπόρτερ Ρωμανός Λιούτας, όταν έγινε γνωστό ότι στο πλοίο ταξίδευαν 142 πρόσφυγες -ανάμεσά τους και δύο μικρά παιδιά- οι επιβάτες δεν έμειναν αμέτοχοι.

Αντίθετα, κινητοποιήθηκαν άμεσα και συγκέντρωσαν ένα σημαντικό ποσό, με το οποίο προμηθεύτηκαν τρόφιμα και νερά.

Το αποτέλεσμα αυτής της συλλογικής προσπάθειας ήταν να μοιραστούν 300 μπουκάλια νερό, 200 τοστ και φρέσκα φρούτα, προσφέροντας μια ανάσα ανακούφισης στους ανθρώπους που το είχαν ανάγκη.

Η ανάρτηση

«Στο δρομολόγιο Χανιά - Αθήνα με το οποίο γύριζε ο μεγαλύτερος όγκος του κόσμου που κατέβηκε από Αθήνα για το διήμερο δράσεων αλληλεγγύης στον λαό της Παλαιστίνης, έγινε αντιληπτό ότι μέρος του πλοίου είχε αποκλειστεί από την αστυνομία για την μεταφορά 142 προσφύγων, εκ των οποίων τα δύο παιδιά.

Αφού μας ενημέρωσαν ότι ήταν για μεγάλο διάστημα νηστικοί και χωρίς νερό, πάρθηκε η πρωτοβουλία από το @marchtogaza_greece να συνεισφέρει οποίος μπορεί οικονομικά για να αγοραστούν φαγητά και νερά.

Άμεσα μαζεύτηκε ένα μεγάλο ποσό από το σύνολο των αλληλέγγυων με αποτέλεσμα να μοιραστούν 300 νερά, 200 τοστ και διάφορα φρούτα, μπισκότα κ.α. 19/10/25»