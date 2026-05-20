Ανθρώπινα οστά στο δάσος της Στρομφυλιάς - Σκηνές τρόμου για τους εργαζομένους που τα βρήκαν

Σκηνές από ταινία τρόμου έζησαν εργαζόμενοι στη Δυτική Αχαΐα σήμερα, το πρωί της Τετάρτης (20/5), όταν εντόπισαν σε ερημική περιοχή στο δάσος της Στροφυλιάς υπολείμματα οστών ανθρώπινου σώματος, κατά τη διάρκεια εργασιών για την αντιπυρική περίοδο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, oι εργαζόμενοι ειδοποίησαν άμεσα τις αστυνομικές Aρχές, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο και άρχισαν τις προβλεπόμενες διαδικασίες αυτοψίας και έρευνας στον χώρο.
Παράλληλα, κλήθηκε ιατροδικαστής της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών, ώστε να πραγματοποιήσει εξέταση στα ευρήματα.
Τα οστά που εντοπίστηκαν αναμένεται να μεταφερθούν για εργαστηριακή εξέταση, ώστε να διαπιστωθεί η ταυτότητα του ατόμου στο οποίο ανήκουν, καθώς και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκαν στο σημείο.
