Ανθρωποκτονία ο θάνατος 68χρονου άνδρα στις Σέρρες: Έφερε βαριά τραύματα από σφυρί

Σε εγκληματική ενέργεια οφείλεται ο θάνατος ενός 68χρονου άνδρα στις Σέρρες, ο οποίος εντοπίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου νεκρός στο διαμέρισμα του από τον γιο του.

Οι αστυνομικοί δεν μπόρεσαν να διαπιστώσουν την αιτία θανάτου και ως εκ τούτου έστειλαν τη σορό του στο νεκροτομείο της Θεσσαλονίκης. Αυτό που έκανε εντύπωση στις αρχές, ήταν πως στο σπίτι επικρατούσε ένα σκηνικό που πρόδιδε αναστάτωση.

Σέρρες - Τι διαπίστωσε ο ιατροδικαστής

Η ιατροδικαστική έρευνα έδειξε, πως οι συνθήκες θανάτου του 68χρονου άνδρα συντείνουν σε ανθρωποκτονία.

Συγκεκριμένα, όπως διαπίστωσε η ιατροδικαστής, το θύμα φέρει πολλαπλά τραύματα από θλων όργανο, πιθανότατα σφυρί ή ματσόλα, στην κοιλιακή χώρα. Υπήρξε ακατάσχετη αιμορραγία σε όλα τα εσωτερικά όργανα που οδήγησε στον θάνατο τον άτυχο άνδρα.

Στελέχη της Υποδιεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών θα βρεθούν στο χώρο για να συλλέξουν στοιχεία για τη διερεύνηση του περιστατικού. Την υπόθεση ερευνά το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών.