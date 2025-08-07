Μενού

Αντιδράσεις από συγγενή θύματος των Τεμπών για το σκίτσο του Χρήστου Παπανίκου

Ο Ευάγγελος Βλάχος αντέδρασε για σκίτσο του Παπανίκου, που αποτυπώνει βεβηλωμένο το μνημείο των Τεμπών.

Ο Βαγγέλης Βλάχος μιλάει για τα Τέμπη
Ο Βαγγέλης Βλάχος μιλάει για τα Τέμπη | Eurokinissi
Την αντίδραση του Ευάγγελου Βλάχου, αδερφού του Βάιου, που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών προκάλεσε σκίτσο του σκιτσογράφου Χρήστου Παπανίκου σχετικά με τις αντιδράσεις -στην Αθήνα- για τον πόλεμο στη Γάζα.

«Και νόμιζα ότι οι αναφορές στα "σκίτσα" του για τα Τέμπη είχαν πιάσει πάτο, αλλά φαίνεται ότι έχει ακόμη πιο κάτω» έγραψε ο Ευάγγελος Βλάχος για το επίμαχο σκίτσο, που αποτυπώνει μεταξύ άλλων το μνημείο για τα Τέμπη στην πλατεία Συντάγματος.

Μεταξύ άλλων, στο σκίτσο φαίνεται βεβηλωμένο το μνημείο για τα Τέμπη στην πλατεία Συντάγματος, ενώ παραμένει άγνωστη η σύνδεσή του με όσα γίνονται στη Λωρίδα της Γάζας.

 

