Αντιδράσεις στον Βόλο: Δεύτερο πόνυ σε φάτνη, παρά την εισαγγελική παρέμβαση

Στον Δήμο Βόλου, όπου δήμαρχος είναι ο Αχιλλέας Μπέος, η χριστουγεννιάτικη διακόσμηση της πόλης έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Μετά την εισαγγελική παρέμβαση για την παρουσία πόνυ σε φάτνη στον Μητροπολιτικό Ναό, η δημοτική αρχή προχώρησε σε νέα τοποθέτηση ζώου, αυτή τη φορά στην πλατεία Ρήγα Φεραίου, στο πλαίσιο λειτουργίας του εορταστικού λούνα παρκ.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, η φιλοζωική ομάδα Βόλου καταγγέλλει ότι το πόνυ χρησιμοποιείται ως «ατραξιόν» και εκτίθεται σε αντίξοες συνθήκες, μακριά από το φυσικό του περιβάλλον. Όπως αναφέρει, το ζώο παραμένει εγκλωβισμένο σε ξύλινη κατασκευή, με περιορισμένη δυνατότητα κίνησης, γεγονός που συνιστά παθητική κακοποίηση και εκμετάλλευση.

Υπενθυμίζεται ότι για την πρώτη φάτνη η Εισαγγελία Βόλου είχε ζητήσει να διερευνηθεί αν τηρούνται οι συνθήκες ευζωίας και οι προβλέψεις του νόμου 4830/2021, που απαγορεύει τη συμμετοχή ζώων σε θεάματα όπως τσίρκο και καρναβάλια.

Η έρευνα έχει ανατεθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Βόλου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν τα απαραίτητα έγγραφα και αν πληρούνται οι όροι για την παραμονή του ζώου στη φάτνη.

Η φιλοζωική ζητά την άμεση απομάκρυνση του πόνυ, τονίζοντας ότι η χρήση του ως «στολιστικό θέαμα» όχι μόνο παραβιάζει τον νόμο αλλά και οδηγεί σε σωματική εξάντληση και ψυχική καταπόνηση του ζώου.