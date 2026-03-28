«Αντίο Κυρία Μαρινέλλα»: Η ανάρτηση του Σταμάτη Κραουνάκη για την απώλεια της μεγάλης ερμηνεύτριας

Τη Μαρινέλλα, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 88 ετών, αποχαιρετάει ο μουσικοσυνθέτης Σταμάτης Κραουνάκης.

Στην ανάρτησή του στα social media γράφει «Αντίο Κυρία Μαρινέλλα», ενώ επίσης πόσταρε μία φωτογραφία με τη μεγάλη ερμηνεύτρια και ένα link με τον δίσκο της «Ύστερα ήρθαν οι Μέλισσες».

Υπενθυμίζεται ότι τη δυσάρεστη είδηση της απώλειας της Μαρινέλλας έκανε γνωστή η οικογένειά της με σχετική ανακοίνωση: «Με βαθιά θλίψη σας ανακοινώνουμε την απώλεια της Μαρινέλλας, αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς, η οποία κατέληξε στο σπίτι της, σήμερα 28 Μαρτίου 2026 στις 18:00».