Αντίο στον Καπετάν Γιάννη: Πέθανε η «ψυχή» του Σκοπελίτη και των Κυκλάδων

Η «ψυχή» των Μικρών Κυκλάδων, ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με την επιβίωση και την ελπίδα των νησιωτών, δεν είναι πια μαζί μας. Ο καπετάν Γιάννης Σκοπελίτης πέθανε σε ηλικία 68 ετών, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια παρακαταθήκη και ένα δυσαναπλήρωτο κενό στις θάλασσες του Αιγαίου.

Η ναυτική παράδοση της οικογένειας ξεκινάει πριν καν γεννηθεί ο Γιάννης. Ήταν το 1956 όταν ο πατέρας του, ο θρυλικός ψαράς από το Κουφονήσι, καπετάν Μήτσος Σκοπελίτης, πήρε το μικρό σκαρί «Πανορμίτης».

Ο στόχος του ήταν ένας και ιερός: να βγάλει τα μικρονήσια των Κυκλάδων από την απομόνωση, συνδέοντάς τα με τη Νάξο και τον υπόλοιπο κόσμο. Έκτοτε, και για επτά ολόκληρες δεκαετίες, τρεις γενιές της οικογένειας Σκοπελίτη σηκώνουν στους ώμους τους αυτό το βαρύ και κρίσιμο έργο.

Για τους κατοίκους των Μικρών Κυκλάδων, η οικογένεια Σκοπελίτη δεν αποτελεί απλώς μια ακτοπλοϊκή εταιρεία. Θεωρούνται σωτήρες και ευεργέτες του τόπου τους. Είναι τα καράβια που, αψηφώντας τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τα φουρτουνιασμένα νερά, καταφθάνουν πάντα στην ώρα τους για να μεταφέρουν από τα απολύτως απαραίτητα τρόφιμα, μέχρι σωτήρια φάρμακα.