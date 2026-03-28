Το «αντίο» του Σωκράτη Φάμελλου στη Μαρινέλλα: «Η φωνή της ήταν κομμάτι της ζωής μας»

Τη Μαρινέλλα αποχαιρετάει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, με ανάρτησή του στα social media.

Διαβάστε ακόμα: Πέθανε η Μαρινέλλα: Απέραντη θλίψη στο πανελλήνιο για την απώλεια της μεγάλης ερμηνεύτριας

Συγκεκριμένα, ο κ. Φάμελλος αναφέρει: «Αποχαιρετούμε με συγκίνηση τη Μαρινέλλα, τη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού.

Ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, αλλά άφησε ανεξίτηλη σφραγίδα στη μουσική της σύγχρονης Ελλάδας. Κορυφαία ερμηνεύτρια για πολλές δεκαετίες, με διεθνή φήμη.

Μας συντρόφευσε σε χαρές, λύπες, έρωτες, ταξίδια. Η φωνή της ήταν κομμάτι της ζωής μας. Έφυγε από κοντά μας σήμερα, αλλά τα τραγούδια της θα μείνουν παντοτινά. Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους της».