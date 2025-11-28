Αντίστροφος κεραυνός στον Υμηττό: Το είδαμε και αυτό με την κακοκαιρία Adel

Ένα εντυπωσιακό και εξαιρετικά σπάνιο καιρικό φαινόμενο, συγκεκριμένα ένας αντίστροφος κεραυνός (upward lightnin), σφυροκόπησε τον Υμηττό κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας Adel.

Το μοναδικό στιγμιότυπο τράβηξε ο Θάνος Μανώλης και το δημοσίευσε στα social media του Forecast Weather Greece. «Ανάποδος κεραυνός με θέα τον Υμηττό», αναγράφεται στη λεζάντα της ανάρτησης.

Σε αντίθεση με τον κανονικό κεραυνό, ο ανάποδος θεωρείται σπάνιος και σχηματίζεται όταν η εκκένωση δεν ξεκινά από τα σύννεφα προς το έδαφος, αλλά αντίστροφα.

Αντίστροφος κεραυνός: Ένα «δωράκι» της κακοκαιρίας Adel

Ειδικότερα προκαλείται κατά τη διάρκεια καταιγίδας και όταν έντονα ηλεκτρικά πεδία τα οποία συγκεντρώνονται στις κορυφές κτιρίων, βρίσκονται κοντά στη βάση των συννέφων.

Όταν τα ηλεκτρικά πεδία γύρω από τα κτίρια φορτιστούν αρκετά, φορτισμένα κανάλια δραπετεύουν από τα υψηλότερά τους σημεία προς τον ουρανό, δημιουργώντας αυτό το μοναδικό θέαμα.

Ουσιαστικά δηλαδή ο κεραυνός δεν ξεκινά από τα σύννεφα με κατεύθυνση προς το έδαφος αλλά ακριβώς το αντίθετο.