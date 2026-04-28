Αντώνης Ρέμος: Τέλος από το NOX μετά από πέντε χρόνια - «Νιώθω την ανάγκη να ξεκουραστώ»

Ο Αντώνης Ρέμος ανακοίνωσε μια απόφαση που αλλάζει τα δεδομένα για τη νυχτερινή διασκέδαση της επόμενης σεζόν. Μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, γνωστοποίησε ότι δεν θα εμφανιστεί σε κάποια αθηναϊκή πίστα τον προσεχή χειμώνα, επιλέγοντας να κάνει ένα διάλειμμα για προσωπική ξεκούραση.

Τέλος συνεργασίας με το NOX

Έπειτα από πέντε χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στο NOX, ο κύκλος των εμφανίσεών του στο γνωστό νυχτερινό κέντρο της Ιεράς Οδού ολοκληρώνεται. Ο καλλιτέχνης ευχαρίστησε δημόσια τόσο τους συνεργάτες του όσο και το κοινό που τον στήριξε όλα αυτά τα χρόνια.

Όπως ανέφερε, το NOX αποτέλεσε έναν χώρο που δημιουργήθηκε μέσα από τη συνεργασία με ανθρώπους όπως ο Ηλίας Μαροσούλης και ο Άγγελος Κοταρίδης, αλλά και με τη συμβολή των συναδέλφων και των θαυμαστών του.

Διάλειμμα και νέο ραντεβού

Η σημαντικότερη είδηση αφορά την απουσία του από τις χειμερινές εμφανίσεις. Ο Αντώνης Ρέμος εξήγησε πως νιώθει την ανάγκη να αποφορτιστεί και να ξεκουραστεί, έπειτα από μια απαιτητική περίοδο.

Παράλληλα, έδωσε ραντεβού με το κοινό του στη Θεσσαλονίκη στις 12 Σεπτεμβρίου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα.

Με αυτή την επιλογή, ο καλλιτέχνης φαίνεται να επαναπροσδιορίζει τις προτεραιότητές του, απομακρυνόμενος προσωρινά από τα φώτα της νυχτερινής διασκέδασης μετά από μια ιδιαίτερα έντονη και επιτυχημένη πορεία.